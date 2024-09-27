Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28-9-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟ
ΕΤΩΝ 62
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9/2024 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-9-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΜΑΡΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΟΜΑΡΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ,
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΟΜΑΡΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΙΚΥ ΤΟΜΑΡΑ,
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΤΟΜΑΡΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΩΪΤΣΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΖΑΦΕΙΡΩ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΛΦΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ,
ΡΕΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΘΕΜ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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