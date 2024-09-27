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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28-9-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

 ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΚΩΝ.  ΚΟΥΡΟ 

ΕΤΩΝ 62 


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9/2024 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ  Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

 
 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ 

 ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ 

 ΤΗΛ: 2610 430141  ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382    Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΜΑΡΑ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-9-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΜΑΡΑ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΟΜΑΡΑ,

ΕΛΕΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ,

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΟΜΑΡΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΙΚΥ ΤΟΜΑΡΑ,

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΤΟΜΑΡΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΩΪΤΣΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΖΑΦΕΙΡΩ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΛΦΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ,

ΡΕΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΘΕΜ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑ

(ΕΤΩΝ 93)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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