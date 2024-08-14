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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΡΙΣΣΗ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ .

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΖΩΜΕΝΟΥ 

(ΕΤΩΝ 67 )

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ   

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 

(ΕΤΩΝ 52 )

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  

H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ,  ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΛΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡ. ΖΕΡΔΕΒΑ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 / 8 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΑΝΩ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ

Η ΚΟΡΗ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΕΡΔΕΒΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ.) ΖΕΡΔΕΒΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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