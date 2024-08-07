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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9-8-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ  ΧΑΡ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ & ΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ,

ΒΑΝΕΤΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΙΩΑΚ. ΣΕΡΕΜΕΤΗ

ΕΤΩΝ  88
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Πέμπτη  8-8-2024 & ώρα  11 π.μ. από τον Ιερό Ναό  Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ - ΠΛΕΣΣΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΚΙΚΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ & ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ, ΒΙΚΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΑΤΗΣ.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΥΛΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ 

Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ  

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ 

ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-8-2024 & ΩΡΑ 18:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ κ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΊΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.30 μ.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ κ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΣΙΚΟΓΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΩ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ

ΕΤΩΝ  83 
 
Θανούσα  κηδεύουμε την Πέμπτη  8-8-2024  & ώρα 10 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίων Αγγέλων Α' Δημοτικό Νεκροταφείο.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟ ΣΩΤ. ΚΟΛΑ

(ΕΤΩΝ 71)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΕΟΝΟΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΟΣΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΑ

ΑΜΑΛΙΑ ΖΙΝΓΚΟ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΝΑΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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