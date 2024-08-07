Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9-8-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΧΑΡ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΕΤΩΝ 71
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ & ΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ,
ΒΑΝΕΤΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΚ. ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΕΤΩΝ 88
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 8-8-2024 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ - ΠΛΕΣΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΙΚΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ & ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ, ΒΙΚΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΑΤΗΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΥΛΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ
ΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-8-2024 & ΩΡΑ 18:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ κ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΊΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 17.30 μ.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ κ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΣΙΚΟΓΛΟΥ, ΑΣΤΕΡΩ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 8-8-2024 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Δημοτικό Νεκροταφείο.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟ ΣΩΤ. ΚΟΛΑ
(ΕΤΩΝ 71)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΕΟΝΟΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΟΣΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΑ
ΑΜΑΛΙΑ ΖΙΝΓΚΟ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΝΑΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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