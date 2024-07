Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να τοποθετείτε ποτέ έναν καθρέφτη στραμμένο προς το κρεβάτι σας

Σύμφωνα με ειδικούς, το να έχετε έναν καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σας είναι κακή επιλογή για πολλούς λόγους.

Όταν πρόκειται για τη διακόσμηση της κρεβατοκάμαρας, είναι εύκολο να παρασυρθείτε από μια ζεστή χρωματική παλέτα ή τις τελευταίες τάσεις, αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχετε και αφορά τη θέση του καθρέφτη σας.

Από την φιλοσοφία του Feng Shui μέχρι τη βελτίωση της υγιεινής του ύπνου σας, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να τοποθετείτε έναν καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σας.

Γιατί δεν πρέπει να τοποθετείτε ποτέ έναν καθρέφτη στραμμένο προς το κρεβάτι σας

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Me And My Glass, ένας καθρέφτης τοποθετημένος μπροστά από το σημείο που κοιμάστε αποτελεί κακή επιλογή σχεδιασμού, καθώς τονίζει τυχόν ακαταστασία στο δωμάτιο, ενώ ταυτόχρονα «διαταράσσει την ενέργεια».

«Από άποψη σχεδίασης, ο καθρέφτης σας δεν πρέπει πραγματικά να είναι στραμμένος προς το κρεβάτι σας», εξήγησε ο ιδρυτής της Me And My Glass, John Cutts. «Εάν είστε λίγο ακατάστατος άνθρωπος, ο καθρέφτης θα τονίσει το άστρωτο κρεβάτι σας μαζί με οποιαδήποτε άλλη ακαταστασία μπορεί να υπάρχει πάνω του», πρόσθεσε.

Η κατοπτρική εικόνα του κρεβατιού σας μπορεί επίσης να κάνει την κρεβατοκάμαρά σας να φαίνεται μικρότερη και πιο περιορισμένη, σύμφωνα με τον John, ο οποίος λέει: «Η αντανάκλαση ενός μεγάλου κρεβατιού μπορεί επίσης να κάνει το δωμάτιο σας να φαίνεται μικρότερο».

Πού πρέπει να τοποθετείται ο καθρέφτης στο δωμάτιο

Αντίθετα, ο ειδικός συμβουλεύει ότι για να «αναβαθμίσετε τη χρήση ενός καθρέφτη στην κρεβατοκάμαρα και να κάνετε το χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο καθρέφτης αντανακλά φυσικό φως».

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος των άβολων αντανακλάσεων που μπορεί να σας δυσκολεύουν να κοιμηθείτε τη νύχτα ή να παραμείνετε κοιμισμένοι καθώς ο ήλιος ανατέλλει, με τον Cutts να εξηγεί: «Ένας καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι σας μπορεί επίσης να διαταράξει τον ύπνο σας αντανακλώντας το φως στο δωμάτιο. Οι κανόνες του feng shui αναφέρουν επίσης ότι μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα όνειρα».

Προσθέτοντας ότι οι καθρέφτες μπορούν επίσης να ενισχύσουν το άγχος μας όταν προσπαθούμε να κοιμηθούμε καλά, ο ειδικός στους καθρέφτες επισημαίνει: «Σύμφωνα με τους κανόνες του feng shui, το να έχετε έναν καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σας μπορεί να διαταράξει την χαλαρωτική ενέργεια που απαιτείται για τον ύπνο, αντανακλώντας τυχόν ανησυχίες και πιέσεις πίσω στο δωμάτιο».

