Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Euro 2024
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝΤΩΝ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
 ΕΤΩΝ  87 

Θανούσα  κηδεύουμε την Δευτέρα  15-7-2024  & ώρα 11 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ & Η  ΜΝΗΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 ---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/7/2024 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΝΑΤΣΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ           ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871
 -----------------------------------
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝ. ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟm ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ,ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ      ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΤΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΡΟΥΣΣΟΥ

 (ΕΤΩΝ 88) 

Κηδεύουμε τη Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα παιδιά της: Αθανάσιος και Ηλιάνα, Αλέξανδρος και Ράνια. Τα εγγόνια της: Κωνσταντίνος, Θωμάς, Νικόλαος, Παναγιώτης, Αντώνης. Τα ανίψια της. Οι λοιποί συγγενείς.


* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΩΝ. ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-7-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ). Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ,ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ      ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------

---------------------

Κηδεία

ΤΗN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ

{ΕΤΩΝ 76}


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 10 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΩ ΒΕΛΙΤΣΕΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

Info