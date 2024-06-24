Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ( χήρα ) ΣΩΚΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 25-6-2024 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΕΥΤΥΧΙΑ ( χήρα ) ΑΝΑΣΤ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ( εν Αυστραλία ), ΛΑΜΠΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ (εν Αυστραλία ), ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΕΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,αδελφό & θείο
ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΕΖΙΤΗ
ΕΤΩΝ:72
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 25-6-2024 και ώρα 6.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στα Σαγαίϊκα Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Βασιλική
Ο ΥΙΟΣ:Δημήτριος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Γιαννούλα & Γεώργιος Καρδάρας,
Στέφανος & Ελένη Κολοβούρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΝ. ΜΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Τρίτη 25-6-2024 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Ο σύζυγος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τα αδέλφια της: ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΝΤΟΥΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΜΠΑΣ
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΑΡΧ. ΛΙΑΒΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ –ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Τρίτη 25-6-2024 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου κοιμητηρίου Βύρωνα Αττικής.
Η σύζυγος: Μαρία
Η κόρη του: Βέρα
Η αδελφή του: Φωτεινή
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 / 6 / 2024
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΛΙΑΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ , ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΗΛΙΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΓΚΟΛΦΩ ( ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 – 6 – 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4.30 Μ.Μ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ , ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΑΝΙΑΤΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΕΦ. ΓΚΙΤΣΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-6-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΧ. ΤΕΡΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-6-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΘΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΛΑ ΤΕΡΖΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΜΙΣΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) ΚΩΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΤΩΝ 46
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΛΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΝΙΝΕΤΑ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ
ΕΤΩΝ 82
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΓΙΑ, ΝΙΝΕΤΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΤ. ΝΤΑΛΑΠΑ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 – 6 – 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.30 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΝΤΑΛΑΠΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΛΕΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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