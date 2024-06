Πάτρα: Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα στο θερινό σινέ Κάστρο το νέο φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου

Περίληψη

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Ιστορίες Καλοσύνης» με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone και τους υποψήφιους για Όσκαρ, Willem Dafoe και Jesse Plemons είναι ένα τρίπτυχο «παραμύθι», που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, φερέφωνο του αφεντικού του, ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η γυναίκα του, η οποία είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα, επέστρεψε και του φαίνεται να είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα, ο οποίος προορίζεται να γίνει πνευματικός.

Ο 50χρονος Γιώργος Λάνθιμος, όπως διαβάσαμε, γύρισε το «Kinds of Kindness» όπου ακούγεται & το «Sweet dreams» των Eurythimcs, το διάστημα που τελειοποιούσε τα ειδικά εφέ της ταινίας «Poor Things».

"Sweet dreams are (not) made of this. Ο Λάνθιμος επιστρέφει στο σαδιστικό, κατάμαυρο, αφιλόξενο για τον μέσο θεατή σινεμά του. Και καλά κάνει. Αλλά, το κάνει καλά;", έγραψε το flix.gr.

Το περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του ανέφερε: "Ο Λάνθιμος επιστρέφει στον παλιό, απόλυτα weird εαυτό του. Εσωστρεφής και ψυχρά αποστασιοποιημένος, καταφέρνει να περιγράψει ίσως λίγο φλύαρα, αλλά ευρηματικά κι απολαυστικά μια ανησυχητικά παράλογη πραγματικότητα".

