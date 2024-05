Ο "Γκάρφιλντ" 1ος και πάλι στο Ελληνικό box office - Στη Βόρειο Αμερική στην κορυφή ο Ράιαν Ρέινολντς

Η παιδική ταινία «Γκάρφιλντ: Γάτος με Πέταλα» του Μάρκ Ντίνταλ ήταν αυτή που παρότι διάγει την 3η εβδομάδα προβολής της βρέθηκε στην κορυφή του εγχώριου box office το περασμένο 4ήμερο, 16-19/5/2024, με 10.128 εισιτήρια με το σύνολο εισιτηρίων του χαριτωμένου φιλμ να πλησιάζει τα 50.000 (είναι για την ακρίβεια στα 48.540).

Η συγκεκριμένη ταινία συνεχίζει την προβολή της & στην Πάτρα.

Η χιουμοριστική περιπέτεια και με ρομάντζο, «Ο Κασκαντέρ – The Fall Guy» του Ντέιβιντ Λιτς με τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμιλι Μπλαντ, συνέχισε με άλλα περίπου 6.000 εισιτήρια σε 66 αίθουσες πανελλαδικά (προβάλλεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) και πλέον κοντεύει τα 30.000 (είναι στα 28.873). Στο εξωτερικό η καλογυρισμένη αυτή ταινία έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 128 εκατ. δολάρια.

Στην 3η θέση του εγχώριου box office πλασαρίστηκε το φιλμ τρόμου «Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι, The Strangers: Chapter 1» του Ρένι Χάρλιν που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 16-5 και έκοψε σε 42 αίθουσες πανελλαδικά, 5.358 εισιτήρια.

Στο ξεκίνημα του στο Αμερικάνικο box office το συγκεκριμένο φιλμ ήρθε 3ο με 12 εκατ. δολάρια εισπράξεις.

Στην 4η θέση το περασμένο 4ήμερο βρίσκουμε «Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων - Kingdom of the Planet of the Apes» του Γουες Μπολ με 4.857 εισιτήρια και συνολικά στις περίπου 2 εβδομάδες προβολής έχει κόψει 19.553 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr.

Στο εξωτερικό η ταινία αυτή έχει ήδη φτάσει τα 237,5 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, τα 101,3 απ’ αυτά στη Βόρειο Αμερική.