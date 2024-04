«Εσκισαν» Cantelena και Gioventu in Cantata: Πάτρα- Βιτσέντσα σε ένα πρωτότυπο οικουμενικό ρεπερτόριο

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση με την οικουμενική διάσταση, σηματοδότησε το τρίτο φεστιβάλ «The sound of the choirs», μια γιορτή της χορωδιακής τέχνης που διεξάγεται την ωραιότερη εποχή του χρόνου, την άνοιξη. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η… οικοδέσποινα Cantelena υποδέχθηκε δυο τμήματα του περιζήτητου ιταλικού συγκροτήματος, που έχει διακριθεί με εμφανίσεις και συμμετοχές σε διαγωνισμούς ανά τον κόσμο.

Η πολυβραβευμένη χορωδία «Gioventu in Cantata» από τη Βιτσέντσα της Βόρειας Ιταλίας έσμιξε με την αγαπημένη πατρινή χορωδία Cantelena προκαλώντας το αδιαχώρητο στο Royal Theater το περασμένο σαββατόβραδο.

Η «δική μας» Cantelena εκπροσωπήθηκε αρχικά από το πρώτο τμήμα της, που αποτελείται από παιδιά ηλικίας 7-13 ετών ερμηνεύοντας έργα σπουδαίων σύγχρονων συνθετών σε ένα νοητό ταξίδι σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από την εξωτική Χαβάη, τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία καταλήγοντας στην Ελλάδα. Στο φινάλε απάντησε τραγουδώντας στο εικονικό ερώτημα αν ο Bach είναι Rock! Υπεύθυνες του τμήματος είναι η Σοφία Μιχαηλίδη και η μαέστρος Ελένη Παπαδοπούλου- Αραβαντινού.

Επιπλέον, το γυναικείο τμήμα της Cantelena χειροκροτήθηκε σε παραδοσιακό αφρικάνικο ύμνο με ιδιαίτερο συμβολισμό και τίτλο «Ukuthula» που σημαίνει «ειρήνη» στη γλώσσα των Ζουλού. Στη συνέχεια ακούστηκαν έργα κορυφαίων σύγχρονων συνθετών όπως οι Jim Papoulis, Darius Lim και Ola Gjielo. Από την εμφάνιση της χορωδίας δεν θα μπορούσε να λείψει και ένα ελληνικό τραγούδι και μάλιστα του Μάνου Χατζιδάκι με τίτλο: «Η προσευχή του Ακροβάτη». Ενα κομμάτι πολύ επίκαιρο με θέμα την εσωτερική αναζήτηση του Ανθρώπου για το Θεό.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε όπως ακριβώς λέει ο τίτλος του φεστιβάλ «The sound of the Choirs» δηλαδή με όλες τις χορωδίες επί σκηνής. Ηχησε το τραγούδι- κάλεσμα: «Singing all together», γιατί στη χορωδιακή τέχνη, οι φωνές συναντιούνται, σε μια εποχή που ο καθένας θέλει να ακούγεται πιο πολύ απ’ τον άλλον… Μαέστρος του γυναικείου τμήματος της Cantelena είναι η Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού. Πλαισιώθηκε από τους μουσικούς/συνεργάτες Μαρίνα Μυλωνά στο πιάνο και Γιώργο Λαμπράκο στα κρουστά.