"We are the voices": Δείτε το πανέμορφο βίντεο της χορωδίας Cantelena για την Πάτρα μετά την καραντίνα

Μαζί με την Ανατολή του ηλίου, η χορωδία Cantelena παίρνει την πρωτοβουλία να θυμίσει στην πόλη των Πατρών αλλά και σε όλους τους Έλληνες πως σιγά σιγά ανατέλλει μια καινούργια μέρα για όλους. Διανύοντας αυτή τη δύσκολη περίοδο βγήκαμε πιο δυνατοί , πιο ενωμένοι και έτοιμοι να γευτούμε τη ζωή που μας ανήκει. Η μουσική αποτελεί το μέσο για την ενότητα των ανθρώπων και αυτό αποδεικνύεται μέσα από το βίντεο που ετοίμασαν οι χορωδοί της Cantelena περνώντας μόνο θετικά και αισιόδοξα μηνύματα. Από την Πάτρα λοιπόν, κάνουμε την αρχή για ένα νέο ξεκίνημα.

Να σημειωθεί ότι η χορωδία Cantelena βρισκόταν σε περίοδο προετοιμασίας για την εκπροσώπηση της χώρας μας στους World Choir Games στο Βέλγιο του Ιούλιο του 2020.

Η ελεύθερη απόδοση των στίχων του τραγουδιού We are the voices πραγματοποιήθηκε από τη πατρινή φιλολόγο Κατερίνα Γεωργίου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Λιόπετας.

Παρακάτω το βίντεο.