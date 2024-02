"Priscilla": Η νέα ταινία της Σοφία Κόπολα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 8/2

Η Coppola έγραψε ιστορία το 2017 ως η δεύτερη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών και η πρώτη γυναίκα από το 1961 που κερδίζει, για την ταινία της "The Beguiled", με πρωταγωνιστές τους Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning και Colin Farrell.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ήταν το «The Virgin Suicides» (1999), το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η επόμενη ταινία της, "Lost in Translation – Χαμένοι στη μετάφραση" (2003) με την Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Μπιλ Μάρει, προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, της Βενετίας και του Telluride, αποτέλεσε εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία και χάρισε στην Κόπολα το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου καθώς και υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.

Ακολούθησε η "Marie Antoinette", (2006), το "Somewhere" (2010) με τους Stephen Dorff και Elle Fanning που έκανε πρεμιέρα στο 67ο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα, το "The Bling Ring", (2013), το "A Very Murray Christmas" (2015) και το "On The Rocks" (2020) με πρωταγωνιστές τους Rashida Jones, Bill Murray και Marlon Wayans.

Η Sofia Coppola δήλωσε σχετικά με το νέο της φιλμ: συγκινήθηκα από τα απομνημονεύματα της Priscilla Presley για την εμπειρία της ως νεαρή γυναίκα στη Graceland και προσπάθησα να αποτυπώσω πώς ένιωθε όταν μπήκε στον κόσμο του Elvis και τελικά αναδύθηκε για να βρει τη δική της ζωή. Είναι σημαντικό για μένα ως καλλιτέχνιδα να δείξω τον κόσμο μέσα από τα μάτια του χαρακτήρα μου χωρίς κρίση. Πάντα με ενδιέφεραν οι ιδέες ταυτότητας & μεταμόρφωσης. Αυτή η ταινία εξετάζει πώς η Priscilla γίνεται αυτή που είναι και τι σημαίνει η γυναικεία ζωή για εκείνη και τη γενιά μετά από αυτήν. Βιώνει τόσα πολλά από τα ίδια πράγματα που βιώνουν όλες οι νεαρές γυναίκες στο ταξίδι τους προς την ενηλικίωση, αλλά σε ένα τόσο μεγαλειώδες και ασυνήθιστο περιβάλλον. Η ιστορία της είναι μοναδική».

Στα 21 της ήταν μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο, η συμβολική βασίλισσα του αμερικανικού ροκ εν ρολ. Ωστόσο, η Priscilla Presley, η μακροχρόνια αγάπη και μοναδική σύζυγος του Elvis, ήταν ελάχιστα γνωστή. Η αφήγησή της έχει από καιρό επισκιαστεί από τη συντριπτική λάμψη του, αλλά μέσα στις περιγραφές της κρύβεται μια ιδιωτική ιστορία, η οποία αντικατοπτρίζει την κουλτούρα - η ιστορία ενός κοριτσιού που μεγαλώνει μέσα σε ένα καταπράσινο παραμύθι και τελικά ξυπνά στις πολύ πραγματικές προσωπικές επιθυμίες και στα στρώματα και την πολυπλοκότητα της εξουσίας.

Η ιστορία ξετυλίγεται σαν μια οικεία ανάμνηση από μια ονειρική, αλλά τελικά διευρυμένη οπτική γωνία, καθώς η Priscilla ζει μια εναλλάξ δελεαστική & ασφυκτική φαντασίωση και βιώνει μια μοναδική αμερικανική ενηλικίωση. Η ιστορία της εκτείνεται από έφηβη - όταν συναντά για πρώτη φορά τον Elvis ως μία βαριεστημένη, μοναχική κοπέλα που ζει στη Γερμανία - έως τα 24 της, όταν αποχωρεί από την ονειρική Graceland ως νεαρή μητέρα, έτοιμη να εξερευνήσει το δικό της άγραφο μέλλον. Στη δεκαετία που μεσολάβησε, η Coppola κατασκευάζει μια καθηλωτική, γευστικά λαμπερή ύπαρξη, αλλά και ένα όραμα μιας νεαρής γυναίκας που προσπαθεί να ορίσει τον εαυτό της σε έναν κόσμο όπου την ορίζουν συνεχώς άλλοι.

Η Priscilla παρασύρεται ως έφηβη σε μια ζωή βασιλικής οικογένειας, αν και στην ιδιαίτερα αμερικανική εκδοχή της. Τα πολιτιστικά και σεξουαλικά κύματα της ροκ επανάστασης και η πολυπλοκότητα του μαγνητισμού του Elvis φαίνονται μέσα από το φίλτρο μίας έφηβης που κυνηγά ένα δύσκολο ρομαντικό όνειρο.

Η Cailee Spaeny έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία “Pacific Rim: Uprising” το 2018 δίπλα στον John Boyega. Έχει παίξει και στα “Bad Times At El Royale” και “On The Basis Of Sex”.

Τον Μάρτιο του 2020, η Spaeny έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη μίνι σειρά «Devscreated” από τον Alex Garland του Ex-Machina. Επίσης εμφανίστηκε στο The Craft: Legacy της Zoe Lister-Jone και πρωταγωνίστησε στο “Mare of Easttown” με την Kate Winslet και τον Evan Peters.

Βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας για την ερμηνεία της ως Priscilla, ενώ κέρδισε και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Όσο για τον Jacob Elordi πρωταγωνιστεί στη σειρά «Euphoria” που έχει αναγνωριστεί από κοινό & κριτικούς, σε σκηνοθεσία Sam Levinson. Επίσης πρωταγωνίστησε στο φετινό φιλμ «Saltburn” σε σκηνοθεσία της Emerald Fennell, (Promising Young Woman), μαζί με τους Rosamund Pike και Barry Keoghan.

Εμφανίζεται στην indie ταινία “The Sweet East”, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ πρωταγωνιστεί επίσης στο «On Swift Horses” με τους Daisy Edgar-Jones, Will Poulter και Diego Calva.

Οι εισπράξεις της ταινίας "Priscilla" μέχρι στιγμής είναι στα περίπου 30 εκατ. δολάρια.