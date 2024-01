Ο Σίμου Λίου θα παρουσιάσει τα People’s Choice Awards 2024

Ο 34χρονος ηθοποιός των ταινιών «Barbie» και «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» Σίμου Λίου θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των People’s Choice Awards με τα οποία βραβεύονται οι καλύτεροι της χρονιάς από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική έπειτα από ψηφοφορία του κοινού μέσω διαδικτύου.

Ο γεννημένος στην Κίνα, Καναδός ηθοποιός Simu Liu αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ρόλο του Shang-Chi στην ταινία της Marvel το 2021 με τίτλο «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας και στην Πάτρα.

Ο Σίμου Λίου είχε κερδίσει στο παρελθόν βραβείο People's Choice στην κατηγορία Πρωταγωνιστής Ταινιών Δράσης για τον ρόλο του στην ταινία "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Τον Δεκέμβριο ήταν ο οικοδεσπότης του Unforgettable Gala της Character Media, της τελετής απονομής βραβείων σε ταλέντα από την Ασία και τα Νησιά του Ειρηνικού.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ