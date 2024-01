Το «NYAD» & άλλες ταινίες που είναι υποψήφιες για Χρυσές Σφαίρες 2024 & μπορείς να δεις στο Netflix

Society of the Snow

Το «Society of The Snow» βρίσκεται ανάμεσα στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία και αυτό είναι σίγουρα ένας καλός λόγος να αφιερώσεις περίπου 2 ώρες και 25 λεπτά για να τη δεις.

Πρόκειται για ένα ισπανικό θρίλερ επιβίωσης σε σκηνοθεσία J. A. Bayona, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την καταστροφή της πτήσης στις Άνδεις της Ουρουγουάης το 1972. Μετά το αεροπορικό δυστύχημα, όσοι καταφέρνουν να επιβιώσουν προσπαθούν να επιστρέψουν στις ζωές τους, ενώνοντας τις δυνάμεις τους.