Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) χήρα ΑΘΑΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΑΛΙΝΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ETΩN 83
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 3-1-2024 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Κουτσοχέρας Ηλείας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΑΝΤΩΝ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ : ΣΤΕΛΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΟΛΥΔ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1/2024 & ΩΡΑ 2 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΡΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΣΤ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΥΜΑΡH ΑΙΓΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ
ΤΙΓΡΗΣ - ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 3-1-2024 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Συχαινών ( Νεκροταφείο ).
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 67
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 3-1-2024 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ( χήρα ) ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΕΛΕΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΛΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1/2024 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΛΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ,
ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΓΓΕΛ. ΝΙΦΟΡΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 / 1 / 2024
ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2:30 Μ.Μ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΟΜΟΣΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΦΟΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ ΦΩΤ.) ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΝΙΑ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΧΑΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΣΤ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΥΜΑΡH ΑΙΓΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΔΡ. ΚΑΣΤΑΝΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΛΑΣΣΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 55
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 - 1 - 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.00 Μ.Μ.
ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΠΟΝΤΕΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ)
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12.30
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΜΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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