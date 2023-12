Πάτρα: Έρχεται στο Πάνθεον η παράσταση “Κάποιος να με προσέχει” με τον Αντίνοο Αλμπάνη

Η παράσταση “Κάποιος να με προσέχει” (Someone who’ll watch over me) του Frank McGuinness σε μετάφραση/σκηνοθεσία της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου αναμένεται να παιχθεί στην Πάτρα, στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 στις 21.00

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Αντίνοος Αλμπάνης, Σωτήρης Σκάντζικας και Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Το έργο

«Ήταν ένας Άγγλος, ένας Αμερικανός κι ένας Ιρλανδός σ’ ένα κελί στο Λίβανο. Τι, το ξέρετε; Όχι, ε;»

Οι τρεις πρωταγωνιστές της αληθινής ιστορίας που συγκλόνισε τον κόσμο είναι οι ήρωες του σκληρού, αστείου και συνάμα ποιητικού έργου του Ιρλανδού Frank McGuinness, «Κάποιος να με Προσέχει». Οι τρεις ηθοποιοί, Αντίνοος Αλμπάνης, Σωτήρης Σκάντζικας, Δημήτρης Παπαγεωργίου και η σκηνοθέτις Αθανασία Καραγιαννοπούλου -όλοι απόφοιτοι του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν- διηγούνται μια ιστορία εγκλεισμού όπου... «Ο Παράδεισος είναι ο άλλος».

Το έργο στρέφεται γύρω από τους τρεις Δυτικούς ομήρους που είναι έγκλειστοι σ' ένα κελί στο Λίβανο, υπό το άγρυπνο βλέμμα των τρομοκρατών - απαγωγέων τους. Η προσπάθειά τους ν' αντιμετωπίσουν τις κακουχίες και τη μόνιμη αγωνία του θανάτου εκδηλώνεται με δαιμονικό χιούμορ ή «παιχνίδια» διαφυγής. Μέσα από συγκρούσεις ή συναισθηματικές εξάρσεις, οι τρεις τους, θα δεθούν με ισχυρότερα δεσμά και από τις αλυσίδες που τους κρατούν. Το «Κάποιος να με προσέχει» διαδραματίζεται την εποχή που τρομοκράτες και επαναστατικές ομάδες έκαναν τυχαίες και αιφνίδιες απαγωγές.

Ο Frank McGuinness περιγράφει τους μηχανισμούς που υιοθετούν οι τρεις άντρες για να αντέξουν την πλήξη του ατέρμονου εγκλωβισμού τους, υμνεί την αγάπη που ξεπερνά εθνικές ή θρησκευτικές διαφορές, φωτίζει τον τρόπο που ο καθένας συμπεριφέρεται σαν μητέρα και πατέρας μαζί για τους άλλους και δείχνει τη συνταραχτική πραγματικότητα όταν ο αναπόφευκτος χωρισμός θα έρθει.

Η πανανθρώπινη αυτή ιστορία των τριών ομήρων μιλά για τον φόβο και την ταυτότητα, διαλύει τα σύνορα των φύλων, διερευνά τις στρατηγικές επιβίωσης του ανθρώπου μέσα σε συνθήκες τρόμου και μας υπενθυμίζει πως είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Το έργο ανήκει στην εποχή μας: Μια εποχή εξεγέρσεων, τρομοκρατίας αλλά και επαναπροσδιορισμού της ανδρικής συμπεριφοράς. Είναι μια ιστορία για κάτι που ελάχιστοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι, αλλά μιλά για όσα έχουν όλοι οι άνθρωποι στην καρδιά τους. - Αθανασία Καραγιαννοπούλου.