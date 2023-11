Η Γαλλία νίκησε και πάλι στη Junior Eurovision με την Zoé Clauzure και το τραγούδι "Cœur"

H παρουσιάστρια Laury Thilleman τραγούδησε μαζί με το κοινό και με τη συνοδεία πιάνου, πριν από την ίσως πιο συγκινητική εμφάνιση της βραδιάς. Οι Αngelina, Valentina, Enzo και Lissandro, όλοι πρώην εκπρόσωποι της Γαλλίας στον παιδικό διαγωνισμό, ανέβηκαν στη σκηνή συνοδευόμενοι από τους φετινούς συμμετέχοντες για να τραγουδήσουν το “We Are The World“.

Οι ακόλουθες δεκαέξι χώρες συμμετείχαν στη Junior Eurovision 2023 με την εξής σειρά εμφάνισης:

-Ισπανία: Sandra Valero – “Loviu“

-Μάλτα: Yulan – “Stronger“

-Ουκρανία: Anastasia Dymyd – “Kvitka“

-Ιρλανδία: Jessica McKean – “Aisling“

-Ηνωμένο Βασίλειο: STAND UNIQU3 – “Back to Life“

-Βόρεια Μακεδονία: Tamara Grujeska – “Kaži mi, kaži mi koj“

-Εσθονία: ARHANNA – “Hoimame kokku“

-Αρμενία: Yan Girls – “Do It My Way“

-Πολωνία: Maja Krzyżewska – “I Just Need a Friend“

-Γεωργία: Anastasia and Ranina – “Over the Sky“

-Πορτογαλία: Júlia Machado – “Where I Belong“

-Γαλλία: Zoé Clauzure – “Coeur“

-Αλβανία: Viola Gjyzeli – “Bota Ime“

-Ιταλία: Melissa and Ranya – “Un mondo giusto“

-Γερμανία: Fia – “Ohne Worte“

-Ολλανδία: Sep and Jasmijn – “Holding On to You“.

To νικητήριο τραγούδι αναδείχθηκε μέσα από online ψηφοφορία (ποσοστό 50%) που διεξήχθη σε δύο φάσεις (πριν και κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης) ενώ το υπόλοιπο 50% προέκυψε από την ψήφο των επιτροπών των 16 χωρών που έλαβαν μέρος.

Η Γαλλία έχει λάβει μέρος 7 φορές στην Junior Eurovision με το ντεμπούτο της να γίνεται στο Lillehammer, της Νορβηγίας το 2004. Η φετινή νίκη της ήταν η 3η στη μικρή Γιουρβίζιον. Είχαν προηγηθεί το 2020, η Valentina με το τραγούδι "J'imagine", και πέρυσι το 2022, με τον Lissandro & το "Oh maman!", ενώ φέτος το 2023, η Zoé Clauzure και το "Cœur" χάρισαν μία ακόμη νίκη στους Γάλλους.

Ο διαγωνισμός έγινε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 το απόγευμα.