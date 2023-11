«Light Falls»: Η νέα ταινία του καταξιωμένου κινηματογραφιστή Φαίδωνα Παπαμιχαήλ

Η ταινία του 61χρονου Φαίδωνα Παπαμιχαήλ - Phedon Papamichael είχε παρουσιαστεί και στο περασμένο Cannes Film Festival. Αξίζει να θυμίσουμε πως η δουλειά του Φαίδωνα Παπαμιχαήλ ως διευθυντή φωτογραφίας θεωρείται εξαιρετική. Η πιο τελευταία του δουλειά ήταν στη φετινή ταινία – υπερπαραγωγή του James Mangold “Indiana Jones and the Dial of Destiny” με τον Χάρισον Φορντ. Ο Papamichael είχε προταθεί για Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας για την ταινία του Alexander Payne “Nebraska” το 2019 καθώς και για το φιλμ του Aaron Sorkin “The Trial of the Chicago 7” το 2021.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ