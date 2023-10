Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των 33ων βραβείων Gotham -Στις 27/11 η απονομή στη Ν. Υόρκη

Όπως αναφέρει το flix.gr, νωρίτερα φέτος, τα Gotham αφαίρεσαν το όριο του προϋπολογισμού στις συμμετοχές, καθιστώντας κατάλληλες ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού όπως το «Oppenheimer» με τον Κίλιαν Μέρφι , το «Napoleon» με τον Χοακίν Φίνιξ - Joaquin Phoenix, το «The Color Purple» σε σκηνοθεσία Blitz Bazawule (είναι η διασκευή σε μιούζικαλ του βιβλίου της Alice Walker) και το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε . Ωστόσο όπως επισημαίνεται, καμία από αυτές τις ταινίες δεν κατάφερε να μπει ως υποψήφια φέτος σε κάποια κατηγορία των Gotham, με την πρωταγωνίστρια του «Killers of the Flower Moon» , την αποκάλυψη - Λίλι Γκλάντστοουν , να είναι πάντως υποψήφια αλλά για άλλη ταινία, για το «The Unknown Country».

Όπως έγραψε & το flix.gr, η λεγόμενη προ-Οσκαρική περίοδος ξεκίνησε και επίσημα πλέον με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των 33ων Βραβείων Gotham. Είκοσι (20) ταινίες μεγάλου μήκους, 11 τηλεοπτικές σειρές και 30 ερμηνείες μοιράζονται φέτος σε 10 κατηγορίες βραβείων, με το «All of Us Strangers» σε σκηνοθεσία Andrew Haigh με τους Paul Mescal και Andrew Scott , το «Passages» του Ira Sachs με τους Franz Rogowski, Ben Whishaw και Adèle Exarchopoulos και το «Περασμένες Ζωές» σε σκηνοθεσία της Σελίν Σονγκ να κερδίζουν τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Ακολουθεί η λίστα με τους φετινούς υποψηφίους στις κινηματογραφικές κατηγορίες:

Καλύτερη Ταινία

Passages

Past Lives

Reality

Showing Up

A Thousand and One

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall – Ανατομία μίας πτώσης

Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου

Totem

The Zone of Interest

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

20 Days in Mariupol

Against the Tide

Apolonia, Apolonia

Four Daughters

Our Baby

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης

Raven Jackson, All Dirt Roads Taste of Salt

Georgia Oakley, Blue Jean (την ταινία πρόβαλλε πριν λίγο καιρό η Κινηματογραφική λέσχη Πάτρας)

Michelle Garza Cervera, Huesera

Celine Song, Past Lives

A.V. Rockwell, A Thousand and One

Καλύτερο Σενάριο

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall

May December

R.N.M.

The Zone of Interest

Καλύτερος Α’ Ρόλος

Aunjanue Ellis-Taylor, Origin

Lily Gladstone, The Unknown Country

Greta Lee, Past Lives

Franz Rogowski, Passages

Babetida Sadjo, Our Father, The Devil

Andrew Scott, All of Us Strangers

Cailee Spaeny, Priscilla

Teyana Taylor, A Thousand and One

Michelle Williams, Showing Up

Jeffrey Wright, American Fiction

Καλύτερος Β’ Ρόλος

Juliette Binoche, The Taste of Things

Penélope Cruz, Ferrari

Jamie Foxx, They Cloned Tyrone

Claire Foy, All of Us Strangers

Ryan Gosling, Barbie

Glenn Howerton, BlackBerry

Sandra Hüller, The Zone of Interest

Rachel McAdams, Are You There God? It’s Me, Margaret

Charles Melton, May December

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers του Ελληνοαμερικανού με καταγωγή από το Αίγιο Αλεξάντερ Πέιν.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο flix.gr