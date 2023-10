Το 8ο KinderDocs - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Παιδιά και Νέους αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα

Καλεσμένοι του KinderDocs:

-Marije Veenstra (NL), Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, International Documentary Film Festival Amsterdam – IDFA

-Gudrun Sommer (DE), Διευθύντρια, Φεστιβάλ DOXS RUHR

-Niki Padidar (NL), σκηνοθέτιδα (Ninnoc, All You See) και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Προγράμματος Youth, International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)

-Susanne Kim (DE) σκηνοθέτιδα υβριδικού project «Cabinets of Wonder» (Documentary & Virtual Reality) που προβάλλεται στο 8ο KinderDocs

-Martijn Blekendaal (NL), σκηνοθέτης του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ για νέους «The man who looked beyond the horizon» που θα προβληθεί στο 8ο KinderDocs

-Σοφία Εξάρχου (GR), σκηνοθέτιδα (Park, Animal)

Το Φεστιβάλ KinderDocs συνεργάζεται με ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, κολλέγια και σχολές: φοιτητές και σπουδάστριες θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ και θα αναπτύξουν νέες, διαθεματικές οπτικές και προσεγγίσεις σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Η 8η έκδοση του Φεστιβάλ KinderDocs μετατρέπεται σε έναν πρωτοποριακό κόμβο μάθησης και αλληλεπίδρασης, ένα ολοκληρωμένο workshop για φοιτήτριες και σπουδαστές.

Συμμετέχουν: Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | ΠΜΣ Κινηματογραφικές και Πολιτισμικές Σπουδές – Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Γερμανική Φιλολογία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | «Cinema Studies», Deree – The American College of Greece | Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου

Την Πέμπτη 19/10, 17.30-20.00 στο Goethe-Institut Athen, είσοδος δωρεάν.

Παράλληλα, το 8ο KinderDocs διοργανώνει ειδικές προβολές για σχολεία. Ομάδες μαθητών από Δʹ Δημοτικού έως Βʹ Λυκείου θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο διαφορετικές ζώνες προβολής και να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς τους, που έχουν προσκληθεί ειδικά από το εξωτερικό.

ΤΕΤ-ΠΕΜ-ΠΑΡ 18, 19, 20/10, 10.00-13.30 στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού στο Κολωνάκι.

Δύο κριτικές επιτροπές παιδιών (9-12 ετών) και νέων (12-17 ετών) θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα και θα ψηφίσουν την αγαπημένη τους ταινία για το Βραβείο Κοινού!

Προπώληση: more.com by viva και tickets.benaki.org.

Αξίζει να σημειωθεί πως την Τρίτη 17/10 προγραμματίστηκαν και ειδικές προβολές δύο ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, των «Either Way», 45 λεπτά και «Dear Dad», 17 λεπτά διάρκεια, παρουσία των 4 νέων δημιουργών που τις υπογράφουν (Karoline Roessler, Eva Louisa Gemmer, Hannah Jandl, Lea Tama Springer) και θα έρθουν από τη Γερμανία ειδικά για να συζητήσουν μαζί με το κοινό.

Η εκδήλωση έχει θέμα Αναζητώντας τη θέση αμς στον κόσμο και έχει την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα & γίνεται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ