Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έρχεται Πάτρα και στήνει open air κινηματογράφο στο «Welcome to UP 2023»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ο θεσμός που αναδεικνύει κατεξοχήν τα νέα κινηματογραφικά ταλέντα εν τη γενέσει τους και ενθαρρύνει τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους ως αυτόνομης κατηγορίας που αφορά δημιουργούς κάθε ηλικίας, «ταξιδεύει» στο πανεπιστήμιο Πατρών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Campus, στο Πάρκο της Ειρήνης, μετά από πρόσκληση του «welcome to up 2023».

Πρόκειται για ένα τριήμερο οpen-air παρουσίασης βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους του Διεθνούς Φεστιβάλ Δράμας, μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μικρού μήκους σε έναν χώρο άνετο και ατμοσφαιρικό.

Αποτελεί μια πρόταση του Ιδρύματος Τοπάλη που είχε ενταχθεί και πέρυσι στο «Welcome to UP», ενώ φέτος συμμετέχει και η Κινηματογραφική ομάδα Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΟΦΕΠΠ).

Οι φοιτητές θα μπορούν να απολαύσουν τις βραβευμένες ταινίες στα αναπαυτικά πουφ που θα βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του open air κινηματογράφου, να σχολιάσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις προβολές.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου: 19.30- 21.00 - Α' ΗΜΕΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 PM SEASIDE - VALENTIN STEJSKAL - 26

TOKAKIS H' WHAT'S MY NAME - ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ - 21

KIDDO - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ - 12

ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ - ΑΜΕΡΙΣΑ ΜΠΑΣΤΑ - 20



Παρασκευή 20 Οκτωβρίου: 19.30-21.00 - Β' ΗΜΕΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

TOXIC MAGNUMS - ΝΑΣΟΣ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ - 10

ΤΣΟΥΛΑΚΙΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ - 29

ΔΑΦΝΗ - ΤΩΝΙΑ ΜΙΣΙΑΛΗ - 18

ΓΙΑΜΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΚΑΛΙΟΣ - 15

Σάββατο 21 Οκτωβρίου:19.00-20.30 - Γ' ΗΜΕΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΚΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΡΑΣ - 20

ΜΑΓΜΑ - ΛΙΑ ΤΣΑΛΤΑ - 18

PENDULUS - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ - 18

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΝΟΗ - ΧΑΡΗΣ ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - 15

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.