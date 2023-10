Η Πατρινή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Ηρώ κάθε Παρασκευή live στο Roha's, στην Αθήνα

Η Πατρινή τραγουδοποιός, πιανίστα και ερμηνεύτρια Ηρώ Λεχουρίτη έχει ξεκινήσει live μουσικές εμφανίσεις κάθε Παρασκευή, από τις 6/10 στο Roha’s Αthens Live Stage, στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 6, και το πρόγραμμα της έχει τον ξεχωριστό τίτλο «H ρω του Έρωτα…».

Κάθε επιθυμία ένας νέος προορισμός.

Κάθε χαρά ένας ανέλπιστος ήλιος στο καταχείμωνο.

Κάθε λύπη ένα τραγούδι στα χείλη ενός μουσικού.

Κάθε πόνος ένας πίνακας ζωγραφικής με χαρούμενα χρώματα Κάπως έτσι κινείται η Ζωή, κάπως έτσι περπατάμε κι εμείς μαζί της.

«Η ρω του Έρωτα» είναι βγαλμένη από τον τίτλο του αγαπημένου της βιβλίου του Οδυσσέα Ελύτη.

Ο τίτλος ήταν στιγμή έμπνευσης του καλύτερου της φίλου. Όλα στη Ζωή της τα αφήνει να κυλάνε. Πιστεύει ότι η ροή της Ζωής έχει τον πρωτεύοντα ρόλο και έχει και μια «γνώση» που έρχεται από το βάθος της αιωνιότητας της.

Μεγαλώνοντας την εμπιστεύεται όλο και περισσότερο. Αυτή τη χρονιά ένιωσε την ανάγκη να σηκωθεί από το πιάνο και να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό, αλλά και μαζί του, να πει τραγούδια που δεν την έχουμε συνηθίσει, ίσως και να ροκάρει λίγο.

Το πιάνο θα είναι εκεί στη γωνία και θα την περιμένει όλο το βράδυ… θα το φλερτάρει κάπου κάπου και ίσως καθίσει για λίγο μαζί του. Σημασία έχει ότι η Ηρώ έρχεται δυνατά στο Rocha’s cocktail club με απίστευτη ενέργεια και φωνή που δεν σταματάει πουθενά Γι’ αυτό και μόνο αξίζει να την παρακολουθήσει κάποιος. Για τον τρόπο που φέρνει τα πάνω κάτω σε όλα τα είδη μουσικής με μοναδική ευκολία χωρίς να φοβάται την πρόκληση. Aντίθετα μοιάζει να την απολαμβάνει.

Μαζί με την ταλαντούχα Ηρώ που δεν έχει σταματήσει να μας εκπλήσσει ευχάριστα εδώ και πάνω από 25 χρόνια που είναι στα μουσικά πράγματα, θα είναι ο Παναγιώτης Τσίρος: κιθάρα – φωνή.

Παίζουν οι: Νίκη Κατσιμπίρη: κλαρινέτο, Γιάννης Καλκάνης: τύμπανα, Τίμος Χατζηιωάννου: πλήκτρα, Δημήτρης Βεργίνης: κιθάρες και Αντώνης Βουζουναράς: μπάσο.

Η Ηρώ που μάλιστα την περασμένη τηλεοπτική σαιζόν συμμετείχε στο τραγουδιστικό σώου Just the 2 of Us, του Νίκου Κοκλώνη και πήρε τη νίκη με τον Ιάσονα Παπαματθαίου, είναι και τη φετινή, νέα τηλεοπτική περίοδο, σε μουσικό, διαγωνιστικό σώου, στο Fame Story που επανέκαμψε στο κανάλι Star, αυτή τη φορά με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Η Ηρώ έχει αναλάβει τη δύσκολη θέση της διευθύντριας της μουσικής ακαδημίας των διαγωνιζόμενων.