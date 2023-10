Τηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσε η πρεμιέρα του Celebrity;

Την πρώτη του μάχη για την τηλεθέαση έδωσε χθες, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, το «I’ m celebrity get me out of here».

Το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΙ τα πήγε καλά στην πρεμιέρα του απέναντι στον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα στο δυναμικό κοινό, όπου σημείωσε μέσο όρο 16%.



Στο δυναμικό κοινό ο Σασμός σημείωσε μέσο όρο 20% και ακολούθησαν η Μάγισσα με 17,9%, το Celebrity 16% και το Ναυάγιο 15%. Το Προξενιό της Ιουλίας είχε 11%, η Γη της Ελιάς 10,8%, ο Πρώτος από εμάς 9,9%, η Φάρμα 9,4%, το Debate στην ΕΡΤ 6,3%, η Παραλία 6,1%, το Fame Story 5,8% και οι Πανθέοι 5,3%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Σασμός είχε μέσο όρο 20,7%, η Γη της Ελιάς 19,5%, το Ναυάγιο 19,2%, η Μάγισσα 15,2%, το Προξενιό της Ιουλίας 14,2%, το Celebrity 12,4%, ο Πρώτος από εμάς 7,9%, η Φάρμα 7,3%, η Παραλία 7%, το Debate στην ΕΡΤ 6,7%, το Fame Story 4,2% και οι Πανθέοι επίσης 4,2%.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.