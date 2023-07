Τα πάνω κάτω στο πρόγραμμα των ταινιών της Sony φέρνουν οι απεργίες σεναριογράφων και ηθοποιών

Σημαντικές ανακατατάξεις στις ημερομηνίες κυκλοφορίας ταινιών λόγω των απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών της Αμερικής, υπάρχουν αυτή την φορά από το στούντιο της Sony. Όπως αναφέρει το flix.gr, ένα από τα πιο μεγάλα χαρτιά του στούντιο, το ανιμέισον «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», συνέχεια του «Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν» και του «Spider-Man: Across The Spiderverse» έχει βγει τελείως από το πρόγραμμα της Sony. Αν και αρχικά η ταινία ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2024, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες πως η παραγωγή της άρχισε να πέφτει σε διάφορα εμπόδια, χάνοντας κάποιες προθεσμίες.

Οπότε η ταινία θα καθυστερούσε είτε με την απεργία είτε όχι, με πιο πιθανή πλέον ημερομηνία εξόδου το έτος 2025.

To spin-off του Spider-Man με τίτλο «Kraven» με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, θα κυκλοφορήσει πλέον στις 30 Αυγούστου 2024, από τις 6 Οκτωβρίου του 2023 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Επίσης τo σίκουελ του «Ghostbusters: Afterlife» του Τζέισον Ράιτμαν, από τα φετινά Χριστούγεννα μεταφέρθηκε ήδη για του χρόνου το Πάσχα των Καθολικών, και πιο συγκεκριμένα για τις 29 Μαρτίου 2024 ενώ το reboot του «Karate Kid» πήγε από τις 7 Ιουνίου 2024 στις 13 Δεκεμβρίου 2024 και η ταινία τρόμου του Blumhouse «They Listen» βγήκε τελείως από το πρόγραμμα.