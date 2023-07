Ερμηνείες που ξεχώρισαν αλλά δεν μπόρεσαν να προταθούν στα φετινά βραβεία Έμμυ

Oι υποψηφιότητες για τα 75α Βραβεία Έμμυ - 75th Primetime Emmy Awards που είναι τα λεγόμενα τηλεοπτικά Όσκαρ ανακοινώθηκαν και πάντα έχει ενδιαφέρον ποιοι έμειναν εκτός. Οι σειρές «Succession», «The Last of Us», «The White Lotus» και «Ted Lasso» συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες ενώ μεταξύ των ηθοποιών που ξεχώρισαν και «τσίμπησαν» υποψηφιότητα είναι σύμφωνα με το www.hollywoodreporter.com, ο Pedro Pascal για το «The Last of Us», ο Jeremy Strong για το «Succession», και οι Quinta Brunson για το «Abbott Elementary» και Jenna Ortega για το «Wednesday».

Αξιοσημείωτοι αποκλεισμοί - snubs ήδη θεωρούνται του βετεράνου σταρ Harrison Ford για τα «Shrinking» και «1923», της Elizabeth Olsen που δεν μπόρεσε να προταθεί για το «Love & Death», της Selena Gomez και του Steve Martin για τους ρόλους τους στο «Only Murders in the Building», της Sarah Goldberg για το «Barry», ενώ & η επιτυχημένη σειρά γουέστερν «Yellowstone» έμεινε εκτός νυμφώνος την ίδια ώρα που τα «Welcome to Chippendales» και «Jury Duty» έκαναν την έκπληξη με 5 και 4 υποψηφιότητες αντίστοιχα.