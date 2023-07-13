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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/7/2023 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΕΛΠΙΔΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΜΕΛΙΓΔΗ,

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΓΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΓΔΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΕΛΕΥΘ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ               

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-7-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΔΕΒΒΕΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΤΙΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΖΟΥΔΑ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΛΟΥΚΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΤΑΜΑΤΙΑ  ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  83

Θανούσα κηδεύουμε  την Παρασκευή 14-7-2023  & ώρα  6  μ.μ.  από  τον Ιερό Ναό  Ζωοδόχου Πηγής  Μπάλλα  Πατρών.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΟΥΚΑΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ    ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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