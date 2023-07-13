Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/7/2023 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΕΛΠΙΔΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΜΕΛΙΓΔΗ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΓΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΓΔΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΕΛΕΥΘ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-7-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΔΕΒΒΕΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΤΙΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΖΟΥΔΑ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΛΟΥΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 14-7-2023 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μπάλλα Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΟΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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