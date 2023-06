Διεθνές Φεστιβάλ Psarokokalo: Mικρομηκάδες 34 χωρών στο design ξενοδοχείο Dexamenes της Κουρούτας

Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα δίνει έμφαση στα φιλμ μυθοπλασίας των οποίων η προέλευση είναι πρωτίστως ευρωπαική αλλά θα παιχθούν και παραγωγές από Αμερική, Καναδά, Κίνα, Βιετνάμ, Χονγκ Κονγκ, Κονγκό κ.α.

Ξεχωρίζουν το «The Rite» του παγκοσμίου φήμης ηθοποιού Niels Schneider, η νέα ταινία του Ισραηλινου σεναριογράφου και σκηνοθέτη Nadav Lapid «La Première», το «The Hand Over»σε σκηνοθεσία Pedro Díaz υποψήφια για Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας στα 37α Βραβεία Goya, η κωμωδία μυθοπλασίας «Women Visiting a City» του Enrique Buleo. Επίσης το ποιητικό «I Can See The Sun but I Can’t Feel It Yet» σε σκηνοθεσία του ακτιβιστή – queer καλλιτέχνη και drag performer απο το Ανατολικό Λονδίνο Joseph Wilson που έχει εκθειάσει η διάσημη Marina Abramović.