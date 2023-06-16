Στην μάχη του πανελληνίου πρωταθλήματος οι Παμπαίδες της Αχαΐας (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Ραντεβού το σαββατοκύριακο στην Χαλκίδα
Στην πόλη της Χαλκίδας θα διεξαχθεί ο Νότιος όμιλος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παμπαίδων - Παγκορασίδων Α (Κ16), το Σαββατοκύριακο (17-18/6).
Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων έγινε γνωστό πως ορισμένα αγωνίσματα του προγράμματος θα διεξαχθούν απευθείας σε τελικούς.
Παίρνουν μέρος οι καλύτεροι νέοι αθλητές από όλη την Αχαΐα:
80 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Γεωργία Σταθοπούλου 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
150 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
300 Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
600 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΚΑΡΑMΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
1000 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΤΣΑΦΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΓΕΡΑΡΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ 2009 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
2000 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
3000 ΒΑΔΗΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΤΣΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΝΕΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΣΚΥΤ.4Χ80Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΝΔΡ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΝΔΡ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
80 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
600 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
1000 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
2000 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
2000 Μ ΦΕ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΥΤ.4Χ80Μ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΣΚΥΤ.4Χ200Μ Μικτή
ΑΡΒΥΘΗ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΚΑΡΑMΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΝΔΡ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
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