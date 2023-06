Κάστρο Ρίου: Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας- Σοπράνο, η διεθνούς φήμης Πατρινή, Βασιλική Καραγιάννη

Άρτεμις Μπόγρη

Μεσόφωνος, σπούδασε πιάνο και κλασικό τραγούδι (δίπλωμα μονωδίας, τάξη Μαρίνας Κρίλοβιτς). Υπήρξε μέλος του Στούντιο Όπερας της ΕΛΣ (2009-11), ενώ συνεχίζει μελέτη ρεπερτορίου με τον Άρη Χριστοφέλλη. Έχει συνεργαστεί με ΚΟΑ, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, Καμεράτα, Ergon Ensemble, Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής. Συνεργάζεται τακτικά με τον συνθέτη Γιώργο Κουρουπό, ερμηνεύοντας σε παγκόσμια πρώτη έργα του (Η σκηνή των θαυμάτων, Φωνή δρυός, Λεπορέλλα). Στην ΕΛΣ έχει ερμηνεύσει Συνθέτη (Aριάδνη στη Νάξο), Ροζίνα (Ο κουρέας της Σεβίλλης), Ντοραμπέλλα (Έτσι κάνουν όλες), Ντόννα Ελβίρα( Ντον Τζιοβαννι),Αντζελίνα (Η Σταχτοπούτα), Στέφανο (Ρωμαίος και Ιουλιέττα), Κερουμπίνο (Οι γάμοι του Φίγκαρο), Πρίγκιπα Ορλόφσκι (Η νυχτερίδα). Πρὀσφατα τράγουδησε τον ομώνυμο ρόλο στην όπερα "Δέσπω" του Παύλου Καρρέρ στο επετειακό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, ενώ έχει εμφανιστεί και στο ρόλο της Εύθυμης Χήρας σε παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Συμμετείχε στην πρώτη παγκόσμια αναβίωση της όπερας του C.W. Gluck "Il trionfo di Clelia"( Royal Opera House-Linbury Studio), και παράλληλα σ´έργα σύγχρονου ρεπερτορίου ( αφιέρωμα για τα 80χρονα του πρωτοποριακού Βρετανού συνθέτη Peter Maxwell Davies ( Icones- Miss DonnithorneΆs maggot, MMA), " Madness" στο Φεστιβάλ Αθηνών, τραγουδώντας το έργο του Thomas Larcher "My illness is the medicine I need", τα 16 τραγούδια του Νίκου Σκαλκώτα σε πρώτη εκτέλεση(Μ.Μ.Α), κ.α.).Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.