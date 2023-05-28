Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΤΕΡΕΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΔΗ
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΙΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΓΙΩΤΑ ΠΙΠΠΑ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΜΠΟΤΣΑΚΗ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-5-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝ/ΝΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΠΟΤΣΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΤΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΤΣΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟ
ΕΤΩΝ 93
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29-5-2023 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ -ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΑΛΛΑ
ΕΤΩΝ:72 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Σουσάνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δήμητρα & Αντώνιος Πίγκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Χρήστος, Ιωάννης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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