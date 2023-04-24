Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26/4/2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΑΡΚΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 25-4-2023 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΘΗ ΜΑΡΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΥΔΙΑ, ΜΥΡΤΩ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ – ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΙΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ, ΘΑΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΡΩΞΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΑΠΦΩ ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΤΩΝ. ΑΔΑΜΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΦΑΤΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΛΟΥΚΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 54)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΓΙΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΑΝΘΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 93)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 41
Κηδεύουμε την Τετάρτη 26 - 4 - 2023 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΙΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΑΘΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr