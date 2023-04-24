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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26/4/2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΤΩΝ  85

Θανούσα κηδεύουμε  την Τρίτη  25-4-2023  &  ώρα  3  μ. μ.  από  τον Ιερό Ναό  Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.    

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΘΗ ΜΑΡΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΥΔΙΑ, ΜΥΡΤΩ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ – ΕΤΩΝ 67

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΙΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ, ΘΑΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΡΩΞΑΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΣΑΠΦΩ ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ  ΑΝΤΩΝ. ΑΔΑΜΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΣΤΕΦΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΦΑΤΟΥ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΛΟΥΚΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 54)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΓΙΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΑΝΘΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΣΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 93)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ   

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ                   

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ                   

 *Γραφείο Τελετών Βανταράκης - Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΛΕΝΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ    

ΕΤΩΝ  41

Κηδεύουμε την Τετάρτη  26 - 4 - 2023 και  ώρα  5.00 μ.μ. από   τον  Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ &  ΕΛΕΝΗΣ  ΡΟΪΤΙΚΩΝ

Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΥΙΟΣ  :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  :  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  &  ΑΓΑΘΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ  &  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  &  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΥΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ  &  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ   &  ΑΘΑΝΑΣΙΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΑΝΤΙ  ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΝΑ  ΔΟΘΟΥΝ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ.

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 2610 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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