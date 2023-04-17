Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 Απριλίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΝΤ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τρίτη 18-4-2023 και ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: ΠΙΠΙΝΑ
Τα παιδιά του: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΤΑΣΣΑ
Τα εγγόνια του: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ, ΠΙΠΙΝΑ, ΘΟΔΩΡΗΣ
Τα αδέλφια του: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣΣΗ ΜΕΛΙΣΤΑ,
ΦΡΟΣΩ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΜΕΛΙΣΤΑ
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του ιδρύματος "Κυβωτός της Αγάπης".
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΘΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΗΛ. ΣΚΟΥΡΑ
ΡΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΕΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΛΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ- ΝΕΓΚΑ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΓΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗΣ ΤΗΣ: ΕΛΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ , ΑΡΕΤΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
https://www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΤΩΝ 98
Κηδεύουμε την Τρίτη 18-4-2023 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄Κοιμητήριο Πατρών.
ΟΙ ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΗΣ
TA ΑΝΙΨΙA THΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, Προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΒΕΛΗ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/4/2023 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΒΕΛΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ) ΑΘ. ΚΑΡΒΕΛΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘ. ΓΚΙΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΚΟΛΦΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΙΩΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΙΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΛΓΑ ΓΚΙΩΝΗ (Εν Αυστραλία)
ΛΕΜΟΝΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΚΙΩΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΤΣΑΤΗΣ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΟΒΙΡΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ,
ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ, & ΘΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
( ΒΕΣΟΣ)
ΕΤΩΝ 71
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ALPHA BANK
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ TOY ΠΑΣΧΑ 18 / 4 / 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΡΑΞΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗΣ
ΧΑΡΑ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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