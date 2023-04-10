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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ  11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ

ΣΥΖ. ΠΑΝ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ  40

Θανούσα κηδεύουμε  την Μ. Τρίτη  11-4-2023  &  ώρα  4 μ. μ. από  τον  Ιερό Ναό  Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.     

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η  ΚΟΡΗ  ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΟΙ  ΜΗΤΕΡΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ (χήρα) ΑΡΙΣΤ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΤΥΧΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ & ΠOΛYΝΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΛΙΚΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

OI  ΘΕΙΟΙ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ 

ΤΑ  ΞΑΔΕΛΦΙΑ   

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας  

ΙΩΑΝΝΗ   ΙΩΑΝ. ΟΡΦΑΝΟ

ΕΤΩΝ   85
 
Θανόντα κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 11-4-2023  & ώρα  11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.

Η ταφή  θα γίνει στο Νεκροταφείο Ροϊτίκων.

 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΝΔΡΙΑΝΗ  ΟΡΦΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΤΑΥΡΟ  ΘΕΟΔ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  81
 
Θανόντα κηδεύουμε τη  Μ. Τρίτη 11-4-2023  & ώρα  10 π.μ.  από  τον Ιερό Ναό  Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΝΝΑ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 11-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :  ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΕΤΤΑ,

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΤΣΑΜΠΡΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ ΠΕΤΤΑ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΦΩΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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