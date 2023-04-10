Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ
ΣΥΖ. ΠΑΝ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 40
Θανούσα κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 11-4-2023 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ (χήρα) ΑΡΙΣΤ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΤΥΧΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ & ΠOΛYΝΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΛΙΚΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
OI ΘΕΙΟΙ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΟΡΦΑΝΟ
ΕΤΩΝ 85
Θανόντα κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 11-4-2023 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ροϊτίκων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΟΔ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
Θανόντα κηδεύουμε τη Μ. Τρίτη 11-4-2023 & ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΝΝΑ, ΑΡΓΥΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 11-4-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΕΤΤΑ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΤΣΑΜΠΡΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ ΠΕΤΤΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΦΩΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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