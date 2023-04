Και νηστίσιμα πιάτα στο Tulum τη Μεγάλη Εβδομάδα, σπεύστε να τα απολαύσετε

To Tulum, στο εμβληματικό αρχοντικό με το θόλο στα Ψηλαλώνια, έχει κατακτήσει πολύ κόσμο με το καλαίσθητο new vintage περιβάλλον του αλλά και τις all day, καθημερινές υπηρεσίες του με καφέ, φαγητό και ποτό.

Το ανανεωμένο. διατηρητέο μέγαρο προσελκύει πολύ κόσμο που έχει αγαπήσει το εκλεπτυσμένο, δημιουργικό μενού στις φινετσάτες σάλες και τις ωραίες τζαμαρίες του.

Ατενίζοντας την πασχαλινή περίοδο, το Tulum θα συνεχίσει να λειτουργεί από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ προσφέροντας επίκαιρο νηστίσιμο μενού τη Μεγάλη Εβδομάδα και όπως πάντα ποτό με μουσική. Tα εμπνευσμένα πιάτα υπογράφει ο σεφ Αρης Γιαννακόπουλος και τη τη λίστα των δροσερών κοκτέιλ ο expert του είδους Ανδρέας Αντωνόπουλος. Εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, σύντομα θα λειτουργήσουν και τραπεζοκαθίσματα απέναντι στην πλατεία με το ρολόι, «αλά παλαιά»!