Kόβει την ανάσα ως καμαρωτή Βραζιλιάνα η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ στο διάσημο καρναβάλι

«Έτοιμη για το Καρναβάλι», έγραψε στο Instagram προσθέτοντας: «Ευτυχής που βρίσκομαι στη Βραζιλία». «Happy to be in Brazil as Queen Of Cup Ball and Camarote Brahma». Θυμίζουμε πως η Ιζαμπέλ ήταν guest star για την ανακοίνωση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην πατρίδα της. Τα περασμένα χρόνια έχει παρελάσει με τα πλέον φαντασμαγορικά φτερά στο σαμποδρόμιο. Είναι λάτρης της Μυκόνου και την επισκέπτεται κάθε χρόνο με τον ποδοσφαιριστή αρραβωνιαστικό της. Η συμμετοχή της στα shows Victoria’s Secret και οι διαδικτυακές της πόζες με μαγιό την έκαναν ευρύτερα γνωστή. Διαθέτει πραγματικά ένα σώμα- φαινόμενο.