Αντιγόνη Κουλουκάκου – Νίκος Ράικος: Η πρώτη κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι

Μπορεί στη Γη της Ελιάς να βλέπουμε την Ιουλία να μοιράζεται ανάμεσα σε δύο άντρες, τον Στάθη και τον Κουράκο, όμως στην προσωπική της ζωή είναι αφοσιωμένη σε έναν και μόνο άντρα, τον σύντροφό της.



Ο λόγος για την Αντιγόνη Κουλουκάκου η οποία έχει καταφέρει να κρατήσει την ερωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου αποφεύγει να δίνει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή και ακόμα πιο σπάνια ανεβάζει φωτογραφίες του συντρόφου της, του Πατρινού Νίκου Ράικου.

Και για πρώτη φορά ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε σπάνιες κοινές στιγμές του ζευγαριού καθώς οι δυο τους απαθανατίστηκαν με γνωστό εμπορικό κέντρο της Αθήνας να κάνουν τη βόλτα και τις αγορές τους. Φυσικά η γοητευτική ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα με την υπέροχη casual εμφάνισή της.

«Is All About Love PER SEMPRE Σε αγαπώ

Christmas, The most wonderful time of the year!

Οι άνθρωποι παντα τις γιορτές είναι χαρούμενοι, γενναιόδωροι, καλοσυνάτοι.. απο μικρή θυμάμαι όμως όλες τις ταινίες να μιλούν για το πνεύμα των Χριστουγέννων κ πως η αγάπη κάνει θαύματα. Ποτέ μου δεν ονειρεύτηκα νυφικά, αλλά στα όνειρα μου ονειρευόμουν τον πατέρα του παιδιού μου κ άνδρα της ζωής μου.

Έχω μια οικογένεια που με κάνει ευτυχισμένη κ ευλογημένη καθημερινά κ στα δύσκολα κ στα εύκολα εδώ κ χρόνια. Απ την άλλη είναι τόσο όμορφο να μπορείς να το νιώθεις κ να το λες ακόμα στον άνθρωπο σου -όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν κ μαζί αισθάνομαι ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα παντα- με την ίδια ανεμελιά κ αθωότητα που είχες κ όταν ήσουν παιδί κ ανακάλυπτες τον κόσμο για πρώτη φορά.

Είναι μαγικό.. τελικά ναι το πνεύμα των Χριστουγέννων υπάρχει κ η αγάπη είναι το θαύμα της ζωής.

Buon Natale con amore e felicità nel cuore

Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας κ το χρόνο σας να μοιραστείτε παντα μια καλή κουβέντα στα ποστ μου. Απλώς σε αυτό το ποστ θα σας ευχηθώ εγώ να έχετε αγάπη κ ζεστασιά στη καρδιά σας γιατί τα θαύματα γίνονται σε όλους μας», είχε γράψει η Αντιγόνη Κουλουκάκου όταν είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της.

πηγή hwww.gossip-tv.gr