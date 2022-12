Η Αντιγόνη Κουλουκάκου αρραβωνιάστηκε με τον Πατρινό Νίκο Ράικο

Ξεχωριστά είναι τα φετινά Χριστουγεννα για την ηθοποιό Αντιγόνη Κουλουκάκου, γνώριμη στο θεατρικό κοινό της Πάτρας και πολύ γνωστή τηλεοπτικά από τον ρόλο της Ιουλίας στη Γη της Ελιάς. Η ηθοποιός αρραβωνιάστηκε με τον Πατρινό Νίκο Ράικο, ψυχολόγο στο επάγγελμα και ανακοίνωσε πως εκείνη και ο σύντροφός της επισημοποίησαν τη σχέση τους ,με μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram.

Η ίδια έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο δεν θα μπορούσε να μη μοιραστεί το χαρμόσυνο γεγονός με τους θαυμαστές της.

Πόσταρε μια φωτογραφία τους στην οποία δείχνουν τις βέρες τους και στη λεζάντα εγραψε: «Is All About Love PER SEMPRE Σε αγαπώ. Christmas, The most wonderful time of the year!