Η λεπτομέρεια στην ανακοίνωση του αρραβώνα της Αντιγόνης Κουλουκάκου με τον Νίκο Ράικο που λίγοι πρόσεξαν

Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο είναι η «Τρισεύγενη» (2018), σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Στην τηλεόραση συμμετείχατε στη σειρά "The Series Noir" (2019). Σας έχουμε δει στην ταινία "Loro" του Sorrentino. Έχει συμμετάσχει στην αγγλόφωνη ταινία "The Priest" του Uttam Kumar Thangiah και στο "Pirryla, Pirryla" του βραβευμένου σκηνοθέτη Andrés Arce Maldonado, στο "Once Upon A Time In Italy" για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Antonioni του επίσης βραβευμένου Mustafa Sabbagh και πολλά ακόμα projects. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι η Ιουλία στη Γη της Ελιάς.

Ο αρραβώνας

Πριν από λίγες ώρες, και ειδικότερα το βράδυ της Δευτέρας (26/12), η γοητευτική ηθοποιός αποκάλυψε κάποια πολύ ευχάριστα νέα για την προσωπική της ζωή. Ειδικότερα, η Αντιγόνη ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Νίκο Ράικο με μια υπέροχη φωτογραφία στην οποία ποζάρουν και οι δύο με τις βέρες. Το πλάνο, η τηλεοπτική Ιουλία της «Γης της Ελιάς» συνόδεψε με ένα υπέροχο κείμενο στο οποίο λέει πως ποτέ της δεν ονειρεύτηκε νυφικά, αλλά πάντα ονειρευόταν τον πατέρα του παιδιού της τον οποίο και έχει βρει στο πρόσωπο του ψυχολόγου Νίκου Ράικου.

«#mood Is All About Love PER SEMPRE ♾️ Σε αγαπώ Christmas, The most wonderful time of the year! Οι άνθρωποι πάντα τις γιορτές είναι χαρούμενοι, γενναιόδωροι, καλοσυνάτοι.. από μικρή θυμάμαι όμως όλες τις ταινίες να μιλούν για το πνεύμα των Χριστουγέννων κ πως η αγάπη κάνει θαύματα. Ποτέ μου δεν ονειρεύτηκα νυφικά, αλλά στα όνειρα μου ονειρευόμουν τον πατέρα του παιδιού μου κ άνδρα της ζωής μου. Έχω μια οικογένεια που με κάνει ευτυχισμένη κ ευλογημένη καθημερινά κ στα δύσκολα κ στα εύκολα εδώ κ χρόνια. Απ'την άλλη είναι τόσο όμορφο να μπορείς να το νιώθεις κ να το λες ακόμα στον άνθρωπο σου -όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν κ μαζί αισθάνομαι ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα- με την ίδια ανεμελιά κ αθωότητα που είχες κ όταν ήσουν παιδί κ ανακάλυπτες τον κόσμο για πρώτη φορά. Είναι μαγικό.. τελικά ναι το πνεύμα των Χριστουγέννων υπάρχει κ η αγάπη είναι το θαύμα της ζωής.

Buon Natale con amore e felicità nel cuore ♥️??? Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας κ το χρόνο σας να μοιραστείτε πάντα μια καλή κουβέντα στα ποστ μου. Απλώς σε αυτό το ποστ θα σας ευχηθώ εγώ να έχετε αγάπη κ ζεστασιά στη καρδιά σας γιατί τα θαύματα γίνονται σε όλους μας».