Avatar: Στο Top 10 των πιο εμπορικών ταινιών όλων των εποχών το «Way of Water»

Το «Avatar: The Way of Water» βρίσκεται στην κορυφή του box office, ξεπέρασε το 1,5 εκατ. δολαρίων σε εισπράξεις και έγραψε ιστορία.

Ο Τζέιμς Κάμερον προσθέτει ακόμη μία μεγάλη παγκόσμια επιτυχία στο δυναμικό του, μιας και το «Avatar 2», ξεπέρασε ακόμη και το «Top Gun: Maverick», ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία του 2022.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το Avatar θα συνεχίζεται να προβάλλεται επ' αόριστον στις κινηματογραφικές αίθουσες, μιας και αυξάνεται συνεχώς η προσέλευση του κόσμου.

Η ταινία μπήκε στο Top 10 των πιο επιτυχημένων εμπορικά ταινιών όλων των εποχών, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που έδειξε η Ντίσνεϊ στον Κάμερον, με το μεγάλο κόστος της παραγωγής να έχει συζητηθεί ουκ ολίγες φορές. Πλέον, το Avatar όχι μόνο έγινε κερδοφόρο, αλλά «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Με την φόρα που, σύμφωνα με το Deadline, αναμένεται να ξεπεράσει και το «Avengers» της Marvel και να ανέβει στην 9η θέση του box office όλων των εποχών σε παγκόσμια κλίμακα.