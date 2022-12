Η Jenny Agutter στο Good Housekeeping: Είπα ναι για το «Captain America» γιατί θα «χτυπούσα» τον Robert Redford

H 70χρονη Βρετανή ηθοποιός Jenny Agutter σε συνέντευξη της στο περιοδικό Good Housekeeping (τεύχος Φεβρουαρίου 2023) όπου μάλιστα μπήκε εξώφυλλο αναφέρει πως στα 70 της πλέον νιώθει να έχει μία τεράστια όρεξη για τη ζωή.

Η συμπαθής ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα της από τότε που ήταν παιδί ενώ το 1971 για την τηλεταινία «The Snow Goose» τιμήθηκε με βραβείο Emmy Award για τον καλύτερο β’ ρόλο σε δράμα (την ίδια χρονιά έπαιξε και στην κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία του Νίκολας Ρεγκ «Walkabout») είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη της στο περιοδικό Good Housekeeping πως δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι καλύτερο από τον ρόλο της στο φιλμ της Μάρβελ, «Captain America: The Winter Soldier» των αδελφών Ρούσσο που προβλήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 2014 όπου μάλιστα σε μία χαρακτηριστική σκηνή χτυπά τον Αλεξάντερ Πιρς (Robert Redford). Η Jenny Agutter είχε υποδυθεί τον ίδιο ρόλο του μέλους του υποτιθέμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Ασφαλείας - World Security Council που επιβλέπει και ελέγχει την S.H.I.E.L.D., και το 2012 στην ταινία «The Avengers» επίσης της Marvel.

Στην συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας που οι φανατικοί θα θυμούνται, η Agutter ως Hawley σε κάποια στιγμή επιτίθεται στον αινιγματικό Αλεξάντερ Πιρς που αποδεικνύεται και ο κακός της υπόθεσης, έως ότου αποκαλυφθεί πως πίσω από το πρόσωπο της ουσιαστικά ήταν η Black Widow που την υποδυόταν η Scarlett Johansson, σε μία ψηφιακή μεταμφίεση.

Όπως η Jenny Agutter αποκάλυψε στο Good Housekeeping UK, “Όταν μου προτάθηκε να παίξω στο φιλμ της Marvel, Captain America: The Winter Soldier, πραγματικά ενθουσιάστηκα και δεν σκέφθηκα τίποτε καλύτερο από το να έχω να δουλέψω με μία ομάδα stunt - σταντ και να πρέπει να χτυπήσω τον…Robert Redford.

Φυσικά δεν τον ακούμπησα. Οι σκηνοθέτες και οι άνθρωποι της παραγωγής ανησύχησαν μήπως πράγματι το έκανα», είπε γελώντας στο περιοδικό αφήνοντας να εννοηθεί τον έντονο θαυμασμό της στον Χολιγουντιανό θρύλο που είναι σήμερα 86 ετών.

Η Jenny Agutter που το 1977 είχε παίξει και πλάι στον Ρίτσαρντ Μπάρτον στην ταινία «Equus» κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας BAFTA για τον καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο, υποδύεται τα τελευταία 10 χρόνια από το 2012, τον ρόλο της Αδελφής Julienne στην επιτυχημένη σειρά «Call The Midwife», που η προβολή της συνεχίζεται στο BBC One από την Πρωτοχρονιά του 2023 στις 8 το βράδυ, ώρα Αγγλίας. Όπως είπε, όταν πρωτοπήρε τον συγκεκριμένο ρόλο, θεώρησε πως η σειρά θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 6 μόλις επεισόδια. Τέλος θυμήθηκε ένα περιστατικό σ’ ένα λεωφορείο όπου ενώ καθόταν μία γυναίκα πλάι της, της μίλησε ευγενικά λέγοντας της «δεν θέλω να σας ενοχλήσω αλλά πρέπει να σας πω πως παρακολουθώ το Call The Midwife και με ενδιαφέρει και μου αρέσει πολύ καθώς είχα υπάρξει καλόγρια για 7 χρόνια!».

Η Agutter πρωτοέγινε γνωστή ως τινέιτζερ χάρη στην ταινία του 1970 «The Railway Children» σε σκηνοθεσία Lionel Jeffries (είχε προηγηθεί το ’68 η ομώνυμη σειρά στο BBC) ενώ πρόσφατα επανέλαβε το ρόλο της στο «The Railway Children Return» το 2022. Επίσης ομολόγησε πως συχνά ένιωθε λίγο ένοχη που ξέκλεβε τόσο χρόνο για την καριέρα της αντί να τον αφιερώνει στα παιδιά και την οικογένεια της.

“Όταν πέθανε ο πατέρας μου ένιωσα διαφορετικά απ’ ότι όταν έχασα τη μητέρα μου κάποια χρόνια νωρίτερα. Αυτό που ήθελα ήταν να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά του και αδιαφορούσα για δουλειές και άλλα ενδιαφέροντα”, ανέφερε τέλος.

Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα συνέντευξη της ταλαντούχας αυτής Βρετανής ηθοποιού στο νέο τεύχος του περιοδικού που αρχές Ιανουαρίου 2023 θα είναι στα ράφια του ξενόγλωσσου Τύπου.

Η ταινία «Captain America: The Winter Soldier - Ο Στρατιώτης Του Χειμώνα» με τους Κρις Έβανς, Σάμιουελ Τζάκσον, Σκάρλετ Γιόχανσον και Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε προβληθεί με επιτυχία και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε τον Απρίλιο του 2014.