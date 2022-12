Aνυπομονούμε: Αυτή την Παρασκευή το disco glam party «Animal» στο Distinto Mall

Στο δημοφιλές Distinto Mall, στη γνώριμη στοά του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της Πάτρας, αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, ένα εκρηκτικό pre-christmas party με θέμα «Animal» και στόχο να καθιερωθεί κάθε χρόνο πριν τα ρεβεγιόν. Λανσάρεται ως ένα «δυνατό discoball party» με επιρροές από seventies και eighties καθώς το super shiny σκηνικό θα παραπέμπει στα stages και τη διασκέδαση εκείνης της ανεπανάληπτης εποχής.

Πολύ μεταλιζέ, ντισκομπάλες, ειδικοί φωτισμοί θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα, ενώ το dresscode επιβάλλει από πολύ λάμψη και παγιέτες, έως σοφιστικέ formal outfit. Η βραδιά αποτελεί συνδιοργάνωση του Distinto με την εταιρεία Harris The Events του γνωστού party expert Χάρη Παναγόπουλου. Πρόκειται για μια συνεργασία που διαρκεί, έχοντας στο ενεργητικό της events που έχουν αγαπηθεί και ξεχωρίσει. Let’s party λοιπόν. «We are bringing the Christmas mood earlier this Year» λέει η πρόσκληση.

Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθούν μια σειρά από θεματικά πάρτι, αναλόγως με την χρονική περίοδο.

*Distinto Mall, Εμπορικό Κέντρο Κόλλα- πλατεία Γεωργίου (Ρήγα Φεραίου 97)