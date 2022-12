Πώς θα κυλήσει ο μήνας Δεκέμβριος για κάθε ζώδιο

Με τη Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω στις 23/12 και τον Δία να αφήνει τους Ιχθύς για τους Κριούς στις 21, τα ζώδια του Παρορμητικού Σταυρού θα πάρουν αυτόν το μήνα μαζεμένα όλα τα δώρα που (ένιωθαν πως) τους χρωστούσε το 2022. Οσο για τα υπόλοιπα ζώδια; Προσοχή στους καβγάδες και τις σπατάλες, και όλα θα πάνε καλά. Καλές γιορτές!

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Αν αντισταθείς στον πειρασμό να ποντάρεις όλα σου τα πρόσφατα έσοδα στο γιορτινό πόκερ ή ή σε οτιδήποτε σου γυαλίσει στις βιτρίνες, ειδικά από 29/12 που γυρνάει ανάδρομος ο Ερμής, ενδέχεται και να αλλάξεις χρονιά με συν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Και ο μπαμπάς Δίας ξανά στον οίκο του ρομάντζου και της δημιουργικότητας σε κάνει να λάμπεις ούτως ή άλλως.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Με τον Ερμή και την Αφροδίτη στο ζώδιό σου από τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα, και τη Νέα Σελήνη επίσης στο ζώδιό σου να ανοίγει δρόμους, αυτός ο Δεκέμβρης σού φέρνει πιο πολλά δώρα απ’ όσα χωράει το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη. Αλλά, μετά τη χρονιά που πέρασες, καλά θα κάνεις να τα ξετυλίξεις όλα τώρα και να παίξεις μαζί τους χωρίς δεύτερη σκέψη.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Καμιά φορά για να πας μπροστά πρέπει να πας πίσω και να πάρεις φόρα. Οχι ότι έχεις και πολλές επιλογές δηλαδή. Με ένα μπαράζ πλανητών στον 12ο οίκο σου, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις αυτόν το μήνα είναι μια ρετροσπεκτίβα της χρονιάς που τελειώνει. Προσοχή στο σεξ με πρώην που ενδέχεται ν’ ακολουθήσει, μετά τις 11/12.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η Πανσέληνος στις 8/12 μπορεί να σε κάνει να θέλεις να τα σπάσεις όλα στο σπίτι σου, αλλά αν πάρεις μερικές ανάσες θα συνειδητοποιήσεις πως έχεις αρκετούς ανθρώπους γύρω σου που μπορούν να σε βοηθήσουν σε ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί με τον μπαμπά Δία να αφήνει το ζώδιό σου στις 21/12, αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι είναι αγάπη, κατανόηση, και ίσως καινούριο σπίτι.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Με τον Αρη ανάδρομο στον οίκο της φιλίας και μια Πανσέληνο να σιγοντάρει αντικοινωνικά, θα έλεγα να προσέχεις μην καταλήξεις ερημίτης στις γιορτές. Αλλά, πάλι, με τον Δία να ξαναμπαίνει στο ζώδιό σου από τις 21/12, τι σε νοιάζει αν κάποιοι φίλοι μένουν πίσω; Εσύ θα πας μπροστά, όπως και να ’χει, όσο κι αν κοστίσει. Destiny calls.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Αν όχι τώρα, τότε πότε; Αν δεν ακούσεις τώρα το κάλεσμα της περιπέτειας να κλείσεις εκείνα τα αεροπορικά για τη χώρα που ήθελες πάντα να επισκεφτείς (ή για εκείνο το μεταπτυχιακό στο εξωτερικό) με τόσους πλανήτες στον 9ο οίκο σου και τον Ουρανό στο ζώδιό σου, τότε πότε; Μέχρι και η Γη πλέον γυρίζει πιο γρήγορα στον άξονά της. Σειρά σου να κάνεις το ίδιο.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Η Πανσέληνος στις 8/12 και ο Αρης ανάδρομος στο ζώδιό σου θα σε ρίξουν λίγο. Αλλά μετά θα θυμηθείς τι ζώδιο είσαι και πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σε ρίξει για πολύ. Ή τουλάχιστον τίποτα που να μην περνάει με ένα ξεγυρισμένο shopping therapy, τώρα που η οικογένειά σου τσοντάρει κατιτίς στο γιορτινό budget.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Ο τελευταίος μήνας του χρόνου σε βρίσκει με μια γλυκιά θλίψη εξαιτίας της Πανσελήνου που ανασκαλεύει αναμνήσεις. Ευτυχώς δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς η Νέα Σελήνη στον 7ο οίκο σου σε συνασπισμό με την Αφροδίτη σού μελώνουν τόσο τη σχέση με το έτερον ήμισυ που υποδέχεσαι το νέο χρόνο με δάκρυα χαράς και μόνο.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Οι επικριτικές φωνές που συνήθως σε κατηγορούν για εγωισμό (δηλαδή τα υπόλοιπα 11 ζώδια) ας μπουν στο mute. Οι μόνες φωνές που πρέπει ν’ ακούσεις αυτόν το μήνα είναι των πλανητών και η ετυμηγορία τους είναι ομόφωνη: ώρα για wellness και self care. Δεν θα καταστραφεί η κοινωνική σου ζωή αν χουχουλιάσεις λίγο στον καναπέ με μάσκα αλόης αυτές τις γιορτές.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ακόμα κι ένα σταματημένο ρολόι δείχνει τη σωστή ώρα δύο φορές τη μέρα. Ομοίως, ένας Παρθένος μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να συνειδητοποιήσει πως, όταν θέλει, είναι το πιο σαγηνευτικό πλάσμα. Ναι, το θαύμα των φετινών Χριστουγέννων ενδέχεται να είσαι εσύ – αρκεί να κλείσεις τον υπολογιστή και να βγεις.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Εγκυμοσύνη; Μετακόμιση; Συμφιλίωση με το παιδί μέσα σου; Με τόσους πλανήτες και συμβάντα στον άξονα σπίτι/οικογένεια αυτόν το μήνα, η κοινωνική σου ζωή ενδέχεται να περάσει σε δεύτερη μοίρα και να μην το πάρεις καν χαμπάρι. Μην ανησυχείς, με τον Δία ξανά στον 7ο οίκο σου από τις 21/12, οι σχέσεις πάνε απ’ το καλό στο καλύτερο, ακόμα και ερήμην σου.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

«Προσοχή, δαγκώνει», λέει η ταμπέλα που κουβαλάς τριγύρω ως αυτοάμυνα (μαζί με μερικούς κροκόδειλους και μια πρόχειρη τάφρο), αλλά αυτόν το μήνα με τόσους πλανήτες στον οίκο της επικοινωνίας ούτε εσύ δεν την παίρνεις στα σοβαρά. Let the right one(s) in κι ας ελπίσουμε πως ο ανάδρομος Ερμής δεν θα οδηγήσει σε αχρείαστο αιματοκύλισμα γιορτινές μέρες.

ΠΗΓΗ