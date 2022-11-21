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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23/11/2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΝΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Πλήρης ημερών)

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 22/11/2022 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, Βαρβάρα Παναγιωτακοπούλου, Δημήτριος & Θεοδοσία Παναγιωτακοπούλου

Τα εγγόνια της: Κωνσταντίνος, Βλάσσης, Νικόλαος, Βίκτωρας

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο τελετών και μνημοσύνων ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα τηλ. 2610 316106, κιν: 6972 119124.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΛΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ ΑΧΑΪΑΣ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΠΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

(ΕΤΩΝ 75)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΡΡΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΜΕΛΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΑΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΥ

(ΕΤΩΝ 69)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΑΡΜΕΝ & ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ      

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΑΔΑΜ ΑΛΕΥΡΗ

ΕΤΩΝ   88

Θανούσα κηδεύουμε  την Τρίτη 22-11-2022  &  ώρα  2 μ. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίου  Κωνσταντίνου Βελβιτσίου Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΘΗΝΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΛΕΥΡΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ        

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΑ

ΕΤΩΝ 69 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΧΑΡΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΡΑ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΑ –ΚΩΝΣΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΒΕΛΤΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΕΜMΕΛEΙΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΛΕΜΟΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΪΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΖΑΒΑΡΑ,

ΘΕΩΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΛΜΕΜΗ- ΡΑΠΤΗ

(ΕΤΩΝ 89)

Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 από τον Ιερό Ναό Παμμεγγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Αγίου Δημητρίου

Μπραχαμίου Αθηνών.

Τα παιδιά της: ΜΑΧΗ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

ΜΕΝΙΑ ΜΠΕΛΜΕΜΗ

Τα εγγόνια: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

Η δισέγγονη: ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

Οι αδελφοί: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΓΔΑ ΡΑΠΤΗ

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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