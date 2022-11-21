Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23/11/2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΝΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(Πλήρης ημερών)
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 22/11/2022 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, Βαρβάρα Παναγιωτακοπούλου, Δημήτριος & Θεοδοσία Παναγιωτακοπούλου
Τα εγγόνια της: Κωνσταντίνος, Βλάσσης, Νικόλαος, Βίκτωρας
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο τελετών και μνημοσύνων ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα τηλ. 2610 316106, κιν: 6972 119124.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΛΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΠΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
(ΕΤΩΝ 75)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΡΡΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΜΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 69)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΑΡΜΕΝ & ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΑΔΑΜ ΑΛΕΥΡΗ
ΕΤΩΝ 88
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 22-11-2022 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Βελβιτσίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΘΗΝΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΛΕΥΡΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΧΑΡΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΡΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΑ –ΚΩΝΣΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΒΕΛΤΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΕΜMΕΛEΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22/11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΛΕΜΟΝΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΖΑΒΑΡΑ,
ΘΕΩΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΛΜΕΜΗ- ΡΑΠΤΗ
(ΕΤΩΝ 89)
Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 από τον Ιερό Ναό Παμμεγγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Αγίου Δημητρίου
Μπραχαμίου Αθηνών.
Τα παιδιά της: ΜΑΧΗ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΜΕΝΙΑ ΜΠΕΛΜΕΜΗ
Τα εγγόνια: ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
Η δισέγγονη: ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ
Οι αδελφοί: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΓΔΑ ΡΑΠΤΗ
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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