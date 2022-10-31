Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΕΤΩΝ 52
Κηδεύουμε την Τρίτη 1-11-2022 και ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Αχαΐας Πατρών.
Η μητέρα του: ΘΕΩΝΗ
Οι θείοι του
Τα εξαδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΕΤΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΟΛΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΣΑΡ. ΚΟΛΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΑΜΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΤ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΣΑΜΗ
ΚΑΤΙΝΑ & ΚΩΣΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΟΛΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΘΕΩΝΗ ΚΟΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΠΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ»
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 2610336825.
Λεωφ. Πατρών - Κλάους 15, Λάγγουρα, Πάτρα, 263 35.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΕΣΗ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ .
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΣΑΚΗΣ & ΑΝΝΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΙΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΑΝΝΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ,
ΒΑΣΩ & ΕΡΩΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ,ΗΛΕΚΤΡΑ,ΓΩΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΗ ΔΟΥΡΟΥ
ΑΚΡΙΒΗ & ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΟΛΓΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΥΛΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΔΟΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΔΟΥΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ»
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 2610336825.
Λεωφ. Πατρών - Κλάους 15, Λάγγουρα, Πάτρα, 263 35.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΪΛΟ
ΕΤΩΝ:68
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 1-11-2022 και ώρα 12.00 π.μ
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Θεοδώρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ξανθή & Γεώργιος Βασιλόπουλος,
Αγγελική Μπαϊλού
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Ανδρέας,Νικόλαος,Ιωάννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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