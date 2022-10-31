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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΕΤΩΝ 52

Κηδεύουμε την Τρίτη 1-11-2022 και ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Αχαΐας Πατρών.

Η μητέρα του: ΘΕΩΝΗ

Οι θείοι του
Τα εξαδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΑΡΕΤΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΟΛΛΙΑ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ  ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΣΑΡ. ΚΟΛΛΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΑΜΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΤ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΣΑΜΗ

ΚΑΤΙΝΑ & ΚΩΣΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΟΛΛΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΙΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΘΕΩΝΗ ΚΟΛΛΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΠΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ»

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 2610336825.

Λεωφ. Πατρών - Κλάους 15, Λάγγουρα, Πάτρα, 263 35.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΝΕΣΗ

ΕΤΩΝ 70

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ .

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,

ΣΑΚΗΣ & ΑΝΝΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΙΚΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΝΘΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΑΝΝΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ,

ΒΑΣΩ & ΕΡΩΤΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ,ΗΛΕΚΤΡΑ,ΓΩΓΟΣ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

(ΕΤΩΝ 83)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΑΚΡΙΒΗ & ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΟΛΓΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΥΛΑ (χήρα) ΑΝΑΣΤ. ΔΟΥΡΟΥ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΔΟΥΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ»

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. 2610336825.

Λεωφ. Πατρών - Κλάους 15, Λάγγουρα, Πάτρα, 263 35.

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ΚΗΔΕΙΑ

 Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο  

 ΙΩΑΝΝΗ  ΜΠΑΪΛΟ

ΕΤΩΝ:68

Θανόντα κηδεύουμε  Τρίτη 1-11-2022 και ώρα 12.00 π.μ

 από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Θεοδώρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ξανθή & Γεώργιος Βασιλόπουλος,

Αγγελική Μπαϊλού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Ανδρέας,Νικόλαος,Ιωάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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