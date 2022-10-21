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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΤΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 72

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 22-10-2022 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΜΥΡΤΩ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΜΑΞΙΜΟΣ, ΚΑΛΥΨΩ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΡΙΣΤ. ΧΑΡΙΤΟ

ΕΤΩΝ  60
 
Θανούσα  κηδεύουμε  το Σάββατο  22-10-2022 & ώρα  2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Ο   ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟ,

ΣΠΥΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΙΤΟ, ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΟ

Η  ΠΕΘΕΡΑ  ΤΗΣ : ΓΑΡΟΥΦΩ (χήρα) ΓΙΑΝ. ΧΑΡΙΤΟ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ

ΛΕΤΑ (χήρα) ΙΛΥΡΙΑΝ ΚΟΛΕΖΗ, ΑΝΘΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΟΥΠΡΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ : ΙΟΚΑΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΧΡ. ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ

ΕΤΩΝ  59

Θανόντα  κηδεύουμε το Σάββατο 22-10-2022 & ώρα  4  μ.μ. από τον  Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΜΑΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΛΩΡΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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