Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΤΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 22-10-2022 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΥΡΤΩ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΜΑΞΙΜΟΣ, ΚΑΛΥΨΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤ. ΧΑΡΙΤΟ
ΕΤΩΝ 60
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 22-10-2022 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟ,
ΣΠΥΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΙΤΟ, ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΟ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΗΣ : ΓΑΡΟΥΦΩ (χήρα) ΓΙΑΝ. ΧΑΡΙΤΟ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΛΕΤΑ (χήρα) ΙΛΥΡΙΑΝ ΚΟΛΕΖΗ, ΑΝΘΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΤΣΟΥΠΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΙΟΚΑΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ
ΕΤΩΝ 59
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 22-10-2022 & ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΜΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΛΩΡΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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