H Mπρουκ Σιλντς στο Νιάρχος 12/10, θα μιλήσει για ενδυνάμωση και γυναικεία αλληλεγγύη

Tην πασίγνωστη ηθοποιό, μοντέλο, συγγραφέα, παραγωγό και επιχειρηματία Μπρουκ Σιλντς θα υποδεχθεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 12 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Marie Claire Power Trip, το συνέδριο για την ισότητα και τη γυναικεία ηγεσία, που διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά, με εκλεκτό line up ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το λαμπερό είδωλο των eighties και nineties και αλλοτινό παγκόσμιο σύμβολο ομορφιάς καταφθάνει ως πρέσβειρα των διεκδικήσεων των γυναικών μέσα από τη νέα της οργάνωση Beginning is Now. Δηλώνει μάλιστα πολύ ενθουσιασμένη που θα ταξιδέψει στην αγαπημένη της Ελλάδα.