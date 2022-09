Ο νεαρός σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε συμβουλές καριέρας από τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο

Ο 26χρονος Γαλλοαμαερικανός σταρ Τίμοθι η Τιμοτέ Σαλαμέ - Timothée Chalamet που το ευρύ πρωτογνώρισε μέσα από την εξαιρετική ταινία «Να Με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» όπου προτάθηκε και για το Όσκαρ ερμηνείας, αποκάλυψε ότι κάποτε έλαβε συμβουλές για την καριέρα του από τον σούπερ σταρ Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Ο Σαλαμέ, γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Call Me By Your Name - Να Με Φωνάζεις με Τ’ όνομα σου», «Lady Bird» και «Dune», συνάντησε για πρώτη φορά τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο το 2018, ο οποίος του έδωσε μερικές συμβουλές για τη μελλοντική του καριέρα.

Όπως αποκάλυψε ο Σαλαμέ σε συνέντευξή του στην Βρετανική έκδοση της Vogue, ο Ντι Κάπριο του είχε πει: «Όχι σκληρά ναρκωτικά και ταινίες με υπερήρωες».

Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο περιοδικό Time τον περασμένο Οκτώβριο, ο Αμερικανός ηθοποιός είπε ότι έλαβε συμβουλές από «έναν από τους ήρωές του», χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του ΝτιΚάπριο. «Ένας από τους ήρωές μου -δεν μπορώ να πω ποιος γιατί θα με μάλωνε- ακούμπησε το χέρι του πάνω στον ώμο μου το πρώτο βράδυ που συναντηθήκαμε και μου έδωσε κάποιες συμβουλές» τόνισε. «Όχι σκληρά ναρκωτικά και ταινίες με υπερήρωες» ανέφερε.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός γυρίζει το επερχόμενο prequel του «Charlie and the Chocolate Factory», το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Wonka», στο Λονδίνο, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα φέτος. Στην ταινία ο Τίμοθι Σαλαμέ εμφανίζεται σε επτά μουσικά νούμερα, σύμφωνα με τη Vogue UK.

Στο μεταξύ στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022, ο Σαλαμέ προξένησε φρενίτιδα στους θαυμαστές και θαυμάστριες του όταν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας του, του ρομαντικού φιλμ τρόμου με τίτλο «Bones and All» στο 79ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας με ένα ιδιαίτερο, εξώπλατο κόκκινο κοστούμι με την υπογραφή του σχεδιαστή Haider Ackermann. Η συγκεκριμένη ταινία που την έχει σκηνοθετήσει ο Λούκα Γκουαντανίνο όπως και το συγκινητικό "Να Με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου¨", προγραμματίζεται να βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 23 Νοεμβρίου 2022. Εκτός του Timothée Chalamet, παίζουν οι Taylor Russell, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny.

*Η φωτ. από το ΑΠΕ έχει credit: ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΑ.