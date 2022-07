Ένα νέο Pop-Up από την Louis Vuitton στο Nammos Village στη Μύκονο

Τη μαγεία της τελευταίας συλλογής του Virgil Abloh για τον οίκο Louis Vuitton θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε στο νέο pop-up κατάστημα Louis Vuitton, που μόλις έκανε εγκαίνια στο Nammos Village στη Μύκονο. Το show "Louis Dreamhouse™" που παρουσιάστηκε στο Παρίσι μετά το θάνατο του ταλαντούχου καλλιτεχνικού διευθυντή δανείζει την ονειρεμένη ατμόσφαιρά του στο νέο pop-up στη Μύκονο, το πρώτο resort pop-up που αφορά αποκλειστικά ανδρικές συλλογές, και κάνει βασικό πρωταγωνιστή τη συλλογή Fall-Winter 2022.

To Louis Dreamhouse™ pop - up ξεχωρίζει με το iconic γαλάζιο του χρώμα και το χαρακτηριστικό design και καλεί τους πελάτες να ανακαλύψουν την πλήρη συλλογή, η οποία διακρίνεται από νεανικό πνεύμα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα LV Trainer 2. Η συλλογή θα εκτίθεται στο νησί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο χώρος που ξεχωρίζει εξωτερικά από το εντυπωσιακό γαλάζιο και τα ακανόνιστα παράθυρα, υποδέχεται τον κόσμο στο εσωτερικό με δυο μεγάλες σκάλες σε κάθε πλευρά του δωματίου. Σ' ένα νέο κόσμο όπου το σουρεαλιστικό γίνεται πραγματικό, η Fall- Winter 2022 επανεφευρίσκει τη χειμερινή γκαρνταρόμπα μέσα από ένα μείγμα ανανεωμένων staples και νέων, συναρπαστικών σχεδίων.

Μία ποικιλία από ready-to-wear κομμάτια, αξεσουάρ, αρώματα, παπούτσια και δερμάτινα είδη βρίσκονται σε προσφορά, ανάμεσά τους οι "LV Paint Can" τσάντες σε 6 διαφορετικά χρώματα, αλλά και κομμάτια της σειράς "This is Not Monogram" - ένας φόρος τιμής του Virgil σε signature σχέδια της Louis Vuitton μέσα από μία σουρεαλιστική, ονειρική ματιά.

