Στις 9 Ιουνίου στην Ελλάδα η κοινωνική κομεντί από την Φινλανδία "Βαγόνι Αριθμός 6"

H ταινία με τίτλο «Βαγόνι Αριθμός 6» βγαίνει στους Ελληνικούς κινηματογράφους στις 9 Ιουνίου 2022 σε διανομή της εταιρείας One from the Heart.

Πρόκειται για την 2η ταινία του Γιούχο Κουοσμάνεν - Juho Kuosmanen και το συγκεκριμένο φιλμ με πρωτότυπο τίτλο «Compartment No6» ήταν και η επίσημη πρόταση της Φινλανδίας στα Όσκαρ φτάνοντας στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. H ταινία κέρδισε το Μέγα Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize) στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, ήταν υποψήφια για 3 Βραβεία (Καλύτερης Ταινίας, Γυναικείας & Ανδρικής Ερμηνείας) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards) και ήταν & υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Διεθνούς Ταινίας καθώς και υποψήφια για Καλύτερη Διεθνή Ταινία στα Independent Spirit Awards.

Επίσης κέρδισε Βραβείο Ερμηνείας για την πρωταγωνίστρια Σέιντι Χάαρλα και το Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Fipresci στο Φεστιβάλ του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία ενώ ακόμη απέσπασε 8 βραβεία Jussi, τα «Φινλανδικά Όσκαρ», ανάμεσα τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας της χρονιάς.

Στην Ελλάδα, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου παρευρέθηκε η πρωταγωνίστρια Σέιντι Χάαρλα.

Μια νέα γυναίκα, φοιτήτρια αρχαιολογίας από τη Φινλανδία, φεύγει από μια αινιγματική ερωτική σχέση στη Μόσχα παίρνοντας το τρένο για το αρκτικό λιμάνι του Μουρμάνσκ αναζητώντας τα περίφημα πετρογλυφικά που έχουν ανακαλυφθεί εκεί. Αναγκασμένη να μοιραστεί το μακρύ ταξίδι και το μικρό κουπέ με έναν Ρώσο μεταλλωρύχο, καθώς το τρένο προχωράει προς τον αρκτικό κύκλο, οι δυο τους συνειδητοποιούν ότι μοιράζονται ένα ταξίδι που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή.

Με τη δεύτερη ταινία του μετά το βραβευμένο ντεμπούτο του «Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλλι Μάκι», ο Γιούχο Κουοσμάνεν εμπνέεται από το ομώνυμο βιβλίο της Rosa Liksom και γράφει δύο καταπληκτικούς ρόλους για τον έμπειρο Γιούρι Μπορίσοφ και την ανερχόμενη Σέιντι Χάαρλα.

Γυρισμένο σε φιλμ, το «Βαγόνι Αριθμός 6» αναπλάθει μοναδικά όσο και συγκινητικά έναν κόσμο πριν την καταιγίδα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ένα σύμπαν όπου τα βλέμματα, οι χειρονομίες και οι συζητήσεις είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, υπάρχουν μόνο γουόκμαν και βιντεοκάμερες. Ο Κουοσμάνεν αντιπαραθέτει μέσα από ένα αλησμόνητο ταξίδι το εφήμερο και το τυχαίο της ανθρώπινης ύπαρξης, την έκπληξη της περιπέτειας με την «ασφάλεια» των μνημείων του παρελθόντος, καλώντας τους ήρωες του να αφεθούν στις ανεξερεύνητες πιθανότητες, να αδράξουν τη στιγμή πριν χαθούν και αυτοί στο πέρασμα του χρόνου.

Έγραψαν για την ταινία

«Αυτή η κομψή φιλανδική κοινωνική κομεντί έχει όλα τα στοιχεία μιας καλλιτεχνικής ταινίας που θα αρέσει σε ένα ευρύ κοινό». Little White Lies

«Από τις καλύτερες υποψηφιότητες για τον Χρυσό Φοίνικα και επίσημη πρόταση της Φιλανδίας στα Όσκαρ». Scott Feinberg, Hollywood Reporter

«Βαθιά απολαυστική. Προκαλεί μια δυνατή νοσταλγία για ένα είδος μοναξιάς που έχουμε καιρό να νιώσουμε και για το είδος της αγάπης που τη γιάτρευε». Jessica Kiang, Variety

«Μια θαυμάσια ρομαντική ιστορία δύο ξένων που συναντιούνται σε ένα τρένο δοσμένη με ανθρωπιά και χιούμορ». Peter Bradshaw, Guardian

«Αναπάντεχα αισιόδοξη γύρω από την ανθρώπινη μοναξιά και τις σχέσεις. Η αφήγηση έχει μια θεμελιώδη γενναιοδωρία πνεύματος, τρυφερή αλλά όχι χαζορομαντική». David Rooney, Hollywood Reporter

«Ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής φωτογραφίας καταφέρνουν να τοποθετήσουν την κάμερα σε πολύ στενά σημεία του τρένου με εντυπωσιακή ευκινησία και να φτιάξουν μια ταινία που θα μείνει στη μνήμη». Todd McCarthy, Deadline.

Είναι πολύ πιθανό η ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ