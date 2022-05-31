Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 31 Μαΐου 2022

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ
( ΕΤΩΝ 84 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022 & ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΤΣΑ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΥΣΩ ΧΗΡ. Μ. ΑΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
( ΕΤΩΝ 76 )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΑΘΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΣΤ. ΠΑΝΑΡΑ
( ΕΤΩΝ 82 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΪΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΤΣΑΓΓΑΡΑ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μεσ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 31-5-2022 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΛΓΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΤΟ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 31-5-2022 & ώρα 5.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΖΟΡΜΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΠΕΤΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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