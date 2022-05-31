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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ

( ΕΤΩΝ 84  )

 
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022 & ΩΡΑ 4 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΤΣΑ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, ΧΡΥΣΩ ΧΗΡ. Μ. ΑΡΩΝΗ,  ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

( ΕΤΩΝ 76 )

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΑΘΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
 

ΧΡΗΣΤΟ ΣΤ. ΠΑΝΑΡΑ

( ΕΤΩΝ 82 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΪΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία τελετών Βανταράκης Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΤΣΑΓΓΑΡΑ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-5-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΟΙ     ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μεσ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ       

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

 Τον    πολυαγαπημένο  μας  

 ΝΙΚΟΛΑΟ  ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
  ΕΤΩΝ   80
 
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη  31-5-2022  & ώρα  4  μ. μ.   από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΛΓΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΤΟ

ΕΤΩΝ 91

 Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 31-5-2022 & ώρα 5.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΖΟΡΜΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ( χήρα ) ΠΕΤΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

 ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

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