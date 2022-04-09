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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Η' ΤΖΕΛΑΤΗ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 / 4 / 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΑΤΣΟΥΛΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

 

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