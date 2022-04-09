Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Η' ΤΖΕΛΑΤΗ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 / 4 / 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΑΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
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